CAMEROUN :: L’Antic préoccupée par la protection des données :: CAMEROON

Elle a réuni à Edéa en fin de semaine dernière les administrateurs de plateformes de e-commerce locales, et autres hébergeurs de contenu mais aussi des acteurs du secteur des Tics autour d’un atelier pour réfléchir sur la protection des données massives.

Le volume sans cesse croissant des opérations effectuées sur internet et les renseignements qui y sont sauvegardés entrainent un risque de plus en plus élevé d’attaques malveillantes et par la même occasion une plus grande vulnérabilité si les politiques en matière de cyber sécurité ne sont pas suffisamment strictes.

Il apparait donc très impératif au vu de cette évolution que les experts en matière de protection des données collaborent encore plus étroitement dans le but d’améliorer les conditions de protection de ces données dans divers secteurs et ainsi veiller à ce que la protection de la vie privée constitue un principe directeur des efforts en matière de cyber sécurité.

Apres une première Edition tenue en septembre 20019 à douala qui avait permis de tracer les sillons d’une coopération multi-acteurs nationaux en matière de lutte contre la cybercriminalité et de formuler des esquisses de solutions pour faire face avec efficacité au phénomène de cybercriminalité devenu de plus en plus récurent , observé et perpétré à travers les réseaux sociaux.

Il a paru opportun à l’agence nationale des technologies de l’information et de la communication de réunir a nouveaux ces acteurs des Tics afin de pousser la réflexion sur la protection des données qui devient un impératif.

Les travaux d’Edéa avaient don pour objectif d’élaborer des stratégies communes qui vont permettre de sécuriser tous les secteurs car il n’est pas question d’en éluder un. C’est pourquoi tous ces acteurs y ont été conviés pour échanger et apporter leur contribution à cette guerre ouverte entre l’Antic et les cybercriminels qui deviennent de plus en plus dangereux compte tenu de l’importance et de la quantité des données.

Il faut dire que ces travaux vont en droite ligne avec les missions de l’Antic qui sont la régulation , le contrôle et le suivi des activités liées à la sécurité des systèmes d’information et des réseaux de communication électroniques et pour le professeur Ebot Ebot Enow, « la réalisation de ces mission ne peut se faire sans la collaboration des acteurs majeurs que sont tous les participant à ce séminaire ». Qu’il considère comme des compagnons d’armes dans sa lutte contre la cyber criminalité.

Des thématiques bien ciblées ont été abordées lors des travaux en atelier afin de dresser l’état des lieux de l’impact de la protection des données et ainsi adopter des mesures de protestations des données adaptées au contexte local pour un usage optimal des Tics par tous.