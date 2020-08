FRANCE :: PRINCE KESTAMG, ACTUALITÉS ET PERSPECTIVES :: FRANCE

Prince Kestamg, auteur du titre à succès « Dance Dance beautiful people » est en train de préparer un nouveau clip qui sera tourné à St-Tropez, Cannes, Nice, Monaco.

Ce sera la surprise de l’été. Entre Prince et la Côte d’Azur, il s’agit d’une rencontre au sommet.

La première manifestation eut lieu au Carlton sur la croisette. Au moins Trente pays étaient présents (japon, Etats-Unis, Allemagne, Antilles, Afrique) pour apprécier une musique métissée qui fait danser toute la planète.

La dernière prestation date du 12 janvier 2019. Il y a donné un spectacle époustouflant à L’espace Miramar de Cannes. Prince Kestamg sort d’une campagne de promotion qui l’a conduit dans plusieurs capitales africaines dont : Yaoundé, Abidjan, Dakar. Sa musique vise à rassembler autour de la fête, la danse.

L’artiste est un panafricain convaincu qui affirme son amour universel pour la planète. Les douleurs du monde sont des champs qui inspirent son chant. Retour ligne automatique Les pandémies de la terre (pas seulement le Covid) constituent des combats dans sa stratégie artistique.

Le fruit de son travail va en direction des aides apportées aux orphelins, victimes des grands maux qui frappent notre monde. Enfant, lui-même a bénéficié de l’amour de sa grand-mère, tradi-praticienne, qui lui chantait des épopées pour sa constitution physique et intellectuelle. Formation Prince Kestamg est un ténor qui a aussi hérité son style d’un professeur lors de ses tournées en Europe.

Ce maître du chant l’a coaché en techniques vocales : « Tu dois chanter avec ton ventre, parler avec tes oreilles. » Retour ligne automatique Sa voix a donné à sa musique une portée professionnelle qui s’étend à tous les pays de la planète. Le son de « dance dance » a été enregistré aux studios Davout A.

L'artiste Prince Kestamg est produit par : APKMS (Association Prince Kestamg Music AND Show). Son projet : une tournée au Japon et aux USA, après l'ouverture des frontières, pour présenter son nouveau concept « This is the Lally Show » Le challenge c'est de faire danser le monde entier aux rythmes de « This is the Lally Show » L'artiste a rendu un vibrant hommage à Fotso Fô NIAPGOUNG, milliardaire camerounais, dans un excellent titre, « Fonyap Goun », chanté en bandjounais, en anglais, français, bamiléké, lingala. Prince vous invite au Festival International du Film Panafricain du 21 au 28 octobre 2020.

L’enjeu est de terminer l’année en beauté malgré le Covid qui a annulé beaucoup d’évènements.

Pour tous renseignements, se connecter sur le site pour suivre les informations en temps et en heure. www. https://fifp.fr/