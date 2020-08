CAMEROUN :: 12 morts dans un accident de circulation à Banefo. :: CAMEROON

C’est le bilan du drame survenu dans cette localité de l’arrondissement de Bafoussam 1er sur la route Bafoussam-Foumbot hier.

Franck Djomo est le seul survivant des quatre membres de sa famille, suite à l’accident survenu hier dimanche, 9 août 2020, au lieu-dit « descente Hysacam » dans la localité de Banefo, sur la route Bafoussam-Foumbot dans l’arrondissement de Bafoussam 1er dans la Mifi. Lui, sa mère, son petit-frère et sa soeur cadette ayant pris le véhicule au niveau du « carrefour Total » à Bafoussam n’ont pas pu rejoindre leur champ situé à Foumbot, pour la récolte du maïs comme prévu. Pourtant, le voyage à destination de cet arrondissement du département du Noun, grenier de la république, avait bien commencé.

Malheureusement, au niveau de la descente de Banefo, Franck Djomo et les autres occupants de ce véhicule immatriculé Nw 0950 F vont faire le constat selon lequel, le conducteur ne maitrisait plus son engin. Dans une course folle, le véhicule va chuter au virage au niveau de l’Ecole publique de cette localité. Ce dernier, le seul rescapé, a perdu les trois membres de sa famille dans cet accident. La maman d’Yves Martial Tatsifou est décédée dans cet autre accident.

« Nous sommes sortis pour nous rentre au champ. Nous avons pris une Dyna six roues qui déjà n’était plus en bon état physiquement. Nous avons l’habitude de prendre des trucs pareils mais cette foisci a été fatale pour nous. Au niveau de la grande descente Hysacam, nous avons constaté que le conducteur n’avait plus aucune maitrise de son véhicule. Roulant à vive allure, j’ai décidé de sauter. Après la chute du véhicule, j’ai malheureusement constaté l’irréparable : ma maman est décédée sur place. Ma soeur est internée ici comme moi actuellement », relate ce rescapé sous soins à l’hôpital régional.

Selon les riverains, c’est aux environs de 6H30 que l’accident est survenu. La camionnette transportant les 70 personnes qui se rendaient dans leurs plantations a perdu son système de freinage sur la falaise de Banefo sur l’axe Bafoussam-Foumbot. Selon le bilan provisoire affiché à l’hôpital régional de Bafoussam, 12 morts et 58 blessés ont été enregistrés dans ce drame. Le service des urgences de l’hôpital régional de Bafoussam qui a accueilli les blessés débordé, s’est transformé en cour de deuil.

C’est grâce à une intervention des sapeurs pompiers de Bafoussam et de quelques volontaires que les victimes de cet accident ont été secourues. La circulation a été interrompue en ce lieu pendant des heures. Une enquête a été ouverte dans le but de déterminer les causes réelles dans cet accident.

Les 12 décédés parmi lesquels quatre corps encore non identifiés ont été dépassés à la morgue de cet hôpital.