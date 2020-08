Nous sommes à KUMBA, chef lieu du département de la MEME au Sud Ouest Cameroun, Maka, six ans, a fui sa maison et sa tante abusive. Sonita accuse avec courage son voisin de viol. Amina a décidé de mettre fin à son mariage avec un homme brutal devant le tribunal

Vera Ngassa, la conseillère d’Etat et Béatrice Ntuba, la Présidente de la Cour, mènent un véritable combat : Apporter leur aide à ces femmes, déterminées à mettre un terme à des existences par trop malmenées. Un documentaire passionnant et émouvant.

Le film commence par une confrontation, dans le bureau de Vera, avec une femme qui veut récupérer son enfant, enlevé par son mari. L’homme, sûr de lui, habite la ville. La femme vit au village ( Mbonguè). Quant au père de la femme, il prend fait et cause pour le mari.

Une première condamnation pour violences conjugales

Dans la suite du documentaire, Vera fera preuve de la même obstination mais aussi d’une grande équité et d’une grande pédagogie, en écoutant les hommes aussi bien que les femmes. Elle se montre également intraitable envers une tante qui maltraite et torture sa petite nièce. Certaines scènes d’interrogatoire sont terriblement fortes et émouvantes

Les deux " sisters in law ", respectées dans toute la ville et au-delà, font trembler les hommes mais sans esprit revanchard, guidées seulement par leur soif de justice. Elles sont épaulées par d’autres femmes remarquables comme une autre avocate et Rita, SEUMO, la policière…

Sisters in law a été sélectionné dans plus de 90 festivals dont : le festival de cannes 2005 Prix CICAE, le festival du film d’Amsterdam- Prix du Public, le festival du film de Toronto, le festival du film international de Mexico, le festival " Human Rights Watch " de Londres…..

Sisters in Law est un grand film humaniste, profondément bouleversant, et un témoignage important sur la condition des femmes et des enfants. Il s’agit bien sûr d’une conjoncture particulière à l'Afrique, au Cameroun plus précisément, mais l’universalité du propos de ce documentaire exemplaire n’échappera à personne.

Bon à savoir

Film réalisé par Kim Longinotto, Florence Ayisi

Avec Vera Ngassa, Béatrice Ntuba

Film britannique. Genre : Documentaire

Durée : 1h 44min. Année de production : 2005

Titre original : Sisters in Law

Distribué par Ad Vitam