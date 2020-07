CAMEROUN :: Trafiquants d'ossements humain: la première audience aura lieu le 27 juillet au Tribunal de Foumbot :: CAMEROON

Deux personnes comparaitront devant le Tribunal de Première Instance de Foumbot dans le cadre du trafic d'ossements humains. Les charges ont été portées contre eux suite à leur arrestation par la brigade de gendarmerie de Foumbot le 26 juin avec deux squelettes humains presque complets.

Le procès qui en sera à sa seconde audience aura lieu le 27 juillet. Foundikou Fakoue Aminou 26 ans et Lontsi Saint-Clair âgé de 40 ans ont été interpellés lors d'une opération menée par des agents de la Gendarmerie et le Poste de contrôle forestier et de Chasse de Foumbot, avec l'assistance technique de LAGA - un organisme d'application de la loi sur la faune. Ils ont été trouvés en possession d'ossements humains dans deux valises. L'affaire a débuté le 13 juillet et a été reportée par le juge au 27 juillet pour permettre aux deux parties de se préparer au procès afin de commencer sérieusement avec les arguments et les présentations.

Le trafic de parties du corps humain serait en augmentation dans le Département du Noun, malgré les efforts des forces de l'ordre pour traquer et punir les trafiquants. Le 20 mai 2020, trois trafiquants de squelettes humains ont été arrêtés de nouveau à Foumbot et condamnés à 5 ans de prison par le Tribunal de Première Instance de Foumbot. On constate que ces réseaux de trafic sont liés et font partie de réseaux encore plus vastes. Les deux cas de trafic d'ossements humains ont été découverts à la suite d’enquêtes sur le trafic d'espèces sauvages, indiquant le lien entre le trafic d'espèces sauvages et le trafic d'ossements humains.

Les autorités renforcent donc la lutte contre le trafic d'espèces sauvages et, dans ce contexte, l'audience contre trois trafiquants de pointes d'ivoire se tiendra le 28 juillet au Tribunal de Première Instance de Ndokoti pour la troisième fois. Les trois ont été arrêtés avec 26 kg de pointes d’ivoire par la Délégation Régionale des Forêts et de la Faune du Littoral en collaboration avec la police.