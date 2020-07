CAMEROUN :: Briqueterie : Des familles cherchent refuge :: CAMEROON

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé six commerces et des maisons d’habitation, les victimes demandent de l’aide aux âmes de bonne volonté.

Des embouteillages à n’en point finir ce samedi, 18 juillet, au lieu-dit «Nouvelle route Briqueterie», non loin de la pharmacie du Verset. Pour cause, des personnes, postées de part et d’autre, occupent une bonne partie de la chaussée. D’un air triste, ils contemplent les dégâts causés par un incendie. Le nombre important de spectateurs laisse d’ailleurs croire que l’incendie vient de se produire. Que non ! Car, c’est le 17 juillet, aux environs de 21h que le feu est parti d’une des boutiques avant de se propager. «Nous étions tous dans la maison lorsque nous avons aperçu une grosse couche de fumée envahir la maison. D’un pas alerte, nous sommes tous sortis et nous avons constaté que l’une des boutiques installées devant notre maison était en feu», déclare une victime.

Sur les lieux de l’incendie, des jeunes de la Briqueterie fouillent sous les décombres. Ils y sortent des papiers à moitié brûlés et des planches. Non loin de là, installée sur la terrasse d’un immeuble, Patou Sani, l’une des victimes dont la grande bâtisse de six chambres a été ravagée par les flammes, passe en revue la pile de papiers noircis par les flammes amassés sur une natte. « Voici ce qui reste des actes de naissance des enfants, de leurs diplômes, des papiers de notre maison. Ce sont des jeunes qui font des fouillent qui ont sauvé ces documents ce matin », révèle-t-elle à toute personne qui s’approche d’elle. Près d’elle, son frère cadet.

Soldat de rang, il contemple les restes de son paquetage de travail. « J’ai tout perdu dans cet incendie. Mes diplômes, mes tenues de service, mes chaussures, mes vêtements, etc. », se lamente le jeune militaire dont la joie vient de se transformer en peine. « Je suis arrivé à Yaoundé hier (17 juillet, Ndlr) pour l’arrosage de mon galon (caporal).

La cérémonie y relative était prévue aujourd’hui. Tout était fin prêt pour cette grande manifestation, mais le bon Dieu en a décidé autrement », lance l’homme en tenue. L’incendie qui s’est produit dans ce quartier de la ville de Yaoundé le 17 juillet dernier a réduit en cendres, six commerces et des maisons d’habitation.

« Je regrette le fait que les sapeurs pompiers ne soient pas arrivés à temps. Ils auraient sans doute pu réduire les dégâts. Mais, ils sont arrivés près d’une heure après le coup de fil. Pourtant, ils ont deux bases proches de nous. La police et la gendarmerie sont aussi arrivées avec un grand retard et ont promis de revenir ce matin (18 juillet) pour les enquêtes. Mais, il est déjà 12h et je n’ai encore vu personne », déplore le militaire.

Seulement, « nous rendons grâce à Dieu parce que, bien qu’ayant tout perdu, nous n’avons enregistré aucun décès dans cet incendie.

Mais, nous prions les âmes de bonne volonté de nous venir en aide car, ma famille et moi ne savons à quel Saint nous vouer. Nous ne savons même pas où nous allons passer la nuit », lance une autre victime. Pour l’heure, difficile de connaitre la cause exacte de l’incendie, ainsi que le coût des dégâts matériels.