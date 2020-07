CAMEROUN :: La commune de Douala 2è arrête son compte administratif pour l'exercice 2019 :: CAMEROON

Il a été arrêté le jeudi 02 juillet dernierlors d'une session du conseil municipal en présence Mme le Deuxième adjoint préfectoral

1.703.000.000 de FCFA, voilà a combien s'élève le compte administratif de la commune d'arrondissement de Douala 2è pour l'exercice 2019 clôt au 31 décembre de cette année.

Prévu pour se tenir un peu plus tôt,ce conseil municipal a été ajourné du fait de la pandémie de Coronavirus qui sévit dans le monde et qui n'a pas épargné cette commune.

En convoquant cette session , Denise Fampou la Maire de cette commune s'est arrangée tout de même à disposer ses conseillers dans la somptueuse salle du cercle municipal de Douala 2 en respectant la distanciation physique.

Onze points étaient à l'ordre du jour de de conseil dont les plus importants étaient l'analyse et la validation des comptes de gestion, compte administratif et du compte comptable matière de l’exercice clos au 31 décembre et la désignation du conseiller municipal qui devrait remplacer le conseiller Ndjitchoua a son poste de Grand conseiller pour le compte de la commune de Douala 2è.

En ce qui concerne le compte administratif, les chiffres présenté par l’exécutif municipal mais aussi les performances de cet exercice ont été salués par l'ensemble du conseil .

Ceux ci sont passés de 1.637.000.000FCFA en 2018 à 1.703.000.000FCFA soit une augmentation de plus de 63.000.000FCFA avec des dépenses d’un montant de 1.510.000.000FCFA, ce qui a laissé un excédent budgétaire de plus 223.000.000FCFA, et ceux malgré les difficultés liées aux recouvrements des taxes essentiellement perçues par les services assermentés de L’Etat(impôts,CD,Feicom…) .

Les Conseillers ont eu aussi à signer des délibérations autorisant Mme le Maire a négocier avec les responsables en charge de ces services le recouvrement par la Mairie de ces recettes et à reverser leurs cotes parts à l’Etat et ses démembrements elle dira a ce propos que <<Cette délibération nous permettra de pouvoir négocier non seulement avec la Commune De Douala pour améliorer le recouvrement des recettes dans les Grands marchés de notre arrondissement parce que tout les marchés de la ville de Douala à l’heure actuelle ne produisent même pas la moitié de ce que nous recouvront, mais aussi de mieux assoir la collaboration avec les services d’assiette de L’Etat qui pour l’instant plombent nos recettes…en ces temps difficiles, nous avons besoins de plus de ressources pour répondre aux difficultés des concitoyens de nôtre Commune>>.

En ce qui concerne le choix du nouveau Grand conseiller, c'est non sans débat plus ou moins houleux que le conseiller Diembou Loth qui a été désigné par l'ensemble du conseil. Ce dernier se voir ainsi récompensé de son militantisme ai sein du parti Rdpc mais aussi de son implication dans les affaires courantes de la commune.