CAMEROUN :: La recette du dimanche: Le Ekwang :: CAMEROON

Cette semaine, nous allons cuisiner le "Ekwang" . C'est une recette de la cuisine camerounaise qui tire ses origines de la région du Sud-ouest du Cameroun, plus précisément chez les peuples « Bafaw ». Il s’agit de macabos râpés emballés dans des feuilles de macabo et cuits avec de l’huile de palme et d’autres condiments aromatiques.

Ingrédients pour 6 personnes

5 kg de macabo blancs

- 15 feuilles de macabo (genre tendre)

- 3 kg de poisson fumé (brochet de préference)

- 1/4 de l d'huile de palme

- 50 g d'écrevisses

- 3 oignons

- 1 piment jaune

- 4 gousses d'ail

- 10 g de gingembre nettoyé

- 2 rondelles (condiment camerounais)

- 2 cubes ( au choix)

- sel

Préparation de l'Ekwang

1- Pélez et rapez les macabos à l'aide d'un grattoir, ajoutez un peu de sel aux macabos, remuez à l'aide d'une spatule afin que la pâte soit homogéne, salez et réservez.

2- Coupez les feuilles de macabo en 4 cm sur 2 cm, lavez-les soigneusement et égouttez-les.

3- Dans une marmite ou une cocotte, prenez une feuille à la fois, mettez une cuillére à café de macabo rapé, roulez comme une cigarette et posez-la dans la marmite, faites de même avec tout le macabo.

4- Faites cuire la marmite à feu doux en mettant de l'eau en trés petite quantité : 5 dl à la fois, pour permettre aux macabos s'attacher.

5- Pendant ce temps, lavez et enlevez les arêtes du poisson, faites-le cuire pendant 10 min dans 1.5 l d'eau avec un peu de sel. Ajoutez-y le bouillon et les oignons. Ecrasez le gingembre, l'ail et le piment. Ecrasez les écrevisses à part.

6- Après 40 min de cuisson, ajoutez le poisson cuit et son bouillon, les condiments ecrassés, les écrevisses ainsi que le reste d'huile, remuez à l'aide d'une spatule, ajoutez les rondelles légérement brulées, mettez les cubes, couvrez et laissez cuire pendant 20 min. C'est prêt, servez chaud.

NB: Au restaurant la Cuisine du 237, un plat d'Ekwang accompagné du bon vin ou de la bière locale coûte 5000 Ariary (1,20€)

Cette recette est proposée par la Cuisine du 237, restaurant situé à Antananarivo, Place de l'indépendance, en face de la galerie Kamoula, Madagascar. La cuisine 237 d'Antanarivo livre à domicile sur la capitale politique malgache Contact: 22, Avenue de l'Independance, Antananarivo. Tel: + 261 632 96 58 52

Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos recettes. Elles seront publiées sur votre média camer.be.