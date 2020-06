CAMEROUN :: Terroriste ou journaliste, Samuel Wazizi avait droit à un procès équitable :: CAMEROON

Il est mort. Dans des circonstances troubles. Samuel Wazizi, journaliste ou terroriste. L’affaire divise la presse. L’opinion publique piaffe d’impatience.

Une histoire qui retient l’actualité et fait bégayer le sérail. Samuel Wazizi journaliste ou terroriste ? La question soulève les passions. Arrêté le 2 aout 2019 et conduit à Yaoundé, Samuel Wazizi est mort le 17 aout 2019. Sur le sujet, le ministère de la défense a publié un communiqué qui suscite plus de questions que de réponses. La victime est classée sur le registre des terroristes. Pour Le Journal Emergence qui titre Affaire Samuel Wazizi : « Le gouvernement dans le piège de ses contradictions ». La mort de ce journaliste crée des troubles jusqu’au sommet de l’Etat. Le ministère de la Défense et le gouverneur du Sud-ouest n’accordent pas leurs violons. Paul Biya acculé de toutes parts.

Le journal Quotidien paraissant à Yaoundé, va plus loin. Décès de Samuel Wazizi : « Aucun acte de torture ou sévices corporels ». Selon le chef de Division de la Communication du Mindef, porte-parole de l’armée camerounaise en la personne du Capitaine de Frégate Cyrille Atonfack Gueno, le 07 août 2019, les Forces de Sécurité avaient mis le surnommé à la disposition de la 21ème Brigade d’infanterie Motorisée pour exploitation opérationnelle. A l’issue de celle-ci, il fut transporté au Service Central de Recherches Judiciaires de la Gendarmerie Nationale le 13 août 2019 via la Division de la Sécurité Militaire, en application des procédures usuelles ...

Le ton a ainsi été donné Repris en chœur par une presse, sans doute abreuvée à la même source. Wazizi va être jeté aux gémonies par des plumes plutôt acerbes. E des affirmations troublantes. Le journal Le Pelican va faire la « Lumière sur le décès d’un terroriste déguisé en ‘’ journaliste’’ » Le vendredi 03 août 2019 à Ekona, les forces de Sécurité avaient procédé à l’arrestation au cours d’une opération de sécurité sur le terrain, du nommé Samuel Ebuwe, alias ‘’ Samuel Wazizi’’, soupçonné d’intelligence avec les terroristes et de complicité d’actes de terrorisme. Après de longues enquêtes, les éléments des Forces de Sécurité avaient établi que ce dernier, se disant animateur dans une chaîne de télévision locale, était en réalité un logisticien de divers groupes terroristes…

Et aussi Perspectives d’Afrique « Wazizi terrorise… oui, journaliste non ! ». Dans un communiqué qu’il a rendu public le vendredi 05 juin 2020, le Capitaine de Frégate, Cyrille Atonfack Gueno, le porte-parole de l’armée camerounaise, a clairement indiqué que Samuel Wazizi n’était pas un journaliste, mains plutôt, ‘’ un logisticien au service des groupes terroristes engagés dans la crise anglophone…

Le journal L’Equation quant à lui s’interroge en accusant « Le journalisme comme tremplin des actes ? ». A la faveur de la mort par maladie d’un logisticien de divers groupes terroristes dans la région du Sud-Ouest, certains syndicats en mal d’affirmation et de politicards zélés ont vite fait de politiser ce décès. Pour des objectifs inavoués. Il ne s’agit ni plus ni moins que d’une tentative de déstabilisation du Cameroun. Finalement « Paul Biya prescrit une enquête approfondie ». En recevant en audience au Palais l’Ambassadeur de France au Cameroun le 05 juin dernier, le président de la République a promis l’ouverture d’une enquête approfondie pour déterminer les causes et les circonstances réelles de la mort du journaliste qui, selon le ministère de la Défense, est mort des suites de maladie et non de torture il y a dix mois. Le chef des Armées joue la carte de la transparence, en ordonnant l’ouverture d’une enquête. Révélations sur les motifs de l’arrestation de Samuel Ebuwe Ajieka, les causes et les circonstances de son décès.

Cependant que Le Quotidien Le Messager s’indigne. Affaire Wazizi : « Quand l’indignation s’internationalise ». Alors qu’une enquête indépendante est attendue, la réaction du Mindef fait débat. Tandis que Défis actuels voit un « Flou sur la disparition du journaliste ». Tandis que les organisations professionnelles des journalistes parlent d’une mort sous torture, le ministère de la Défense affirme que l’homme des médias est décédé des suites de maladie