Levée du déconfinement au Cameroun: l'avis de nos experts sur Diaf-Radio :: CAMEROON

Le 30 Avril dernier, les populations du Cameroun sautaient de joie à l'annonce des mesures d'assouplissement, levant nombreuses interdictions dans la stratégie de lutte contre le Covid-19, dont la fermeture des débits de boissons dès 18h et l'interdiction de surcharge dans les taxis et moto taxi.

Mesures que nos trois invités-experts et analystes de de la scène politique camerounaise ont accepté de commenter dans On ne se Fait Pas de Kdo(ONFPKDO) sur Diaf-Radio.

1- Thierry Amougou: Pr. d’économie à l'ESPO de Louvain

2- Louis Keumayou: président du club de l'information africaine.

3- Samuel Dieudonné Moth: Expert comptable, Député RDPC dans le Nkam.