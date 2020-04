CAMEROUN :: Riposte contre le Covid-19 : Eric Niat vide ses poches pour mettre le Ndé à l’abri :: CAMEROON

Du 8 au 23 avril 2020, le secrétaire général de la Fondation Niat, Eric Niat, organise une campagne de sensibilisation et d’information contre la pandémie de coronavirus dans le département du Ndé dans la région de l’Ouest du Cameroun.

Tout est bien qui finit bien. Ce 23 avril 2020, c’est le dernier jour de la campagne départementale de sensibilisation et d’information contre la pandémie de coronavirus, dénommée « Ensemble, nous vaincrons le Covid-19 ». La campagne est initiée par les soins du secrétaire général de la Fondation Niat, Eric Niat. Depuis le 8 avril dernier, il sillonne avec son équipe, l’ensemble du département du Ndé. Au moyen d’un prospectus, il communique à l’effet de former une liane de solidarité et de barrer la voie à la maladie dans son département d’origine. Dans ce prospectus, Eric Niat conseille à ses frères et sœurs du Ndé d’adopter les gestes qui sauvent. Il s’agit entre autres : de se laver régulièrement les mains, de tousser dans son coude ou dans un mouchoir et le jeter, de porter le masque de protection, d’éviter de toucher son visage à main nue, de s’abstenir de serrer la main à autrui, de respecter l’écart d’un mètre avec son vis-à-vis et de ne pas organiser des réunions ou des manifestations de plus de 50 personnes. Le résultat attendu est de mettre les populations du Ndé au même niveau de compréhension et d’information sur les méthodes de prévention de la maladie.

Du manifeste, Eric Niat fait le geste. Pendant la tournée, les chefferies traditionnelles, les établissements hospitaliers et les populations, reçoivent de ses mains, des kits de protection. Ledit kit est constitué de savon, de solution hydro alcoolique, de seau-fontaine, des masques et des gants médicaux. L’on annonce une quarantaine de millions Fcfa dans cette campagne. Ainsi, les 4 arrondissements du Ndé (Bangangté, Tonga, Bazou et Bassamba) sont sensibilisés jusque dans des villages les plus reculés. Pour le secrétaire général de la Fondation Niat, « l’objectif est d’apporter ma modeste contribution dans la lutte contre cette pandémie et de donner des équipements aux populations du Ndé, devant leur permettre de respecter les mesures gouvernementales d’hygiène et de distanciation ». Il ajoute que « la campagne s’inscrit en droite ligne, dans le cadre des missions de la Fondation Niat dans le secteur de la santé publique et de l’éducation de masse ». Eric Niat conclut que « la sensibilisation ne s’arrêtera pas tant que la maladie continue de tuer au Cameroun ».

Le Ndé remercie Eric Niat. Des autorités administratives et communales en passant par les chefs traditionnels et les populations, l’acte posé par le fils du terroir est cité en exemple.