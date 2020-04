CAMEROUN :: Mise au point du CCD sur le PayPal de 14.000 Euros :: CAMEROON

Très Cher(e)s Compatriotes. Très Cher(e)s Libérat(rices)eurs, Notre cher pays le Cameroun est doublement en guerre, aussi bien au plan sanitaire (COVID-19) qu’au plan sociopolitique notamment de par les assauts incessants de Boko Haram, le génocide dans le NO-SO et la confiscation totale de notre souveraineté suite au hold-up électoral du 07 octobre 2018.

Alors qu’en Diaspora des dignes filles et fils du pays se mobilisent pour accompagner les forces vives locales et leur leader, le nouveau président élu et légitime, à surmonter le péril, des questions inattendues portant sur des PayPal refont inopportunément surface.

C’est peut-être l’occasion pour nous de rappeler aux esprits maladroits ou malintentionnés que le Président élu S.E Maurice KAMTO n’a jamais été associé ni de près ni de loin aux activités de la Diaspora combattante encore moins aux collettes PayPal initiées en Diaspora.

Cependant, le CCD (Conseil des Camerounais de la Diaspora) qui a toujours été à l’organisation de différentes manifestations en France et quelques fois ailleurs, par souci de transparence tient à certifier vis-à-vis de l’opinion que les 12.494,39 ₤ sont restés bloqués jusqu’à présent, malgré les démarches courageuses et laborieuses menées par Me Amédée Touko, un homme d’une intégrité morale sans faille dont nous saluons ici l’engagement aux côtés de la Diaspora combattante et qui ne désespère pas d’arriver très prochainement au bout de ses démarches.

Le CCD en profite pour informer la Diaspora combattante qu’à cette occasion les Amazones Arlette Bigmamy, la Secrétaire à l’organisation assistée de Winnie Savannah la Co-trésorière de l’événement « Coup de grâce » du 18 mai 2019 à Paris, cette dernière à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, se chargeront de récupérer le moment venu ladite somme auprès de Me Touko et de nous en faire un point détaillé.

En attendant, nous prions les Compatriotes et même les Associations de la Diaspora de contribuer massivement au Fonds Survie Cameroun initié par le Président Élu et légitime S.E Maurice KAMTO et de rester mobilisés dans la lutte pour le salut du peuple Camerounais.

Vive la Diaspora combattante !

Vive le peuple réconcilié du Cameroun !

Vive le Cameroun libre !

Fait à Paris, le 06 avril 2020

Pour le CCD

Le Général-Président Robert WANTO

Les Porte-Paroles Henri KINGUE KWATE & Narcisse BANEGA