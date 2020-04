CAMEROUN :: PAUL SOPPO PRISO, SAWA DANS L'HISTOIRE :: CAMEROON

Paul Soppo priso fait partie des personnages qui ont marqué de manière positive l’histoire du Cameroun à la fin du régime colonial et au début de l’indépendance.

Pour la plupart des Camerounais, son nom est associé à son immense fortune basée essentiellement sur l’immobilier. Il était en effet propriétaire de très nombreux immeubles tant dans la ville de Douala que celle de Yaoundé. Par ailleurs, il en détenait en France également, selon certaines sources. Il a été ainsi l’un des Camerounais les plus riches en son temps, pour ne pas dire le plus riche du pays.



Mais, son rôle politique a totalement été effacé de la mémoire des gens. Il a été victime de la propagande de l’époque qui consistait à faire disparaître tout ce qui n’avait pas été fait par le président Ahidjo qui devait apparaître comme le créateur unique et providentiel du Cameroun.



En conséquence, même les jeunes générations de Douala ne savent plus qu’il avait été simplement député au Cameroun. Pourtant, il a été le tout premier camerounais Président de l’Assemblée Territoriale au mois d’avril 1954 en battant Louis-Paul Aujoulat, le colon à la fois le plus puissant et le plus nuisible de l’histoire du Cameroun, aux élections. Il était ainsi devenu le Noir le plus puissant du pays, car au-dessus de lui, il n’y avait que le gouverneur, et à l’époque, il n’existait pas encore de gouvernement au Cameroun.



De nombreuses chansons avaient été composées à son honneur. De nombreux proverbes avaient vu le jour avec son nom, tout comme des récits rocambolesques, faisant de lui un Noir égal aux Blancs. La population le vénérait véritablement.



Soppo Priso aurait pu devenir le premier Président du Cameroun. Mais il y a toutefois volontairement renoncé au plus grand étonnement de ses camarades de parti et de luttes …

Paul Soppo Priso

Avant-propos

Chapitre I :

Soppo Priso : Président de la JEUCAFRA

Chapitre II :

Bataille infructueuse pour le retour de la capitale à Douala

Chapitre III :

Soppo Priso : premier Noir et Camerounais Président de l’Assemblée en 1954 contre Aujoulat

Chapitre IV :

Soppo Priso : un Président de l’Assemblée « social »

Chapitre V :

Soppo Priso et la revalorisation des salaires des fonctionnaires

« indigènes »

Chapitre VI :

Les conséquences politiques de la victoire sur Aujoulat

Chapitre VII :

Soppo Priso obtient le départ de Roland Pré

Chapitre VIII :

Soppo Priso réélu Président de l’ATCAM par acclamation

Chapitre IX :

1956 : Soppo Priso crée le « Courant d’Union Nationale » pour ressusciter l’UPC

Marcel Eyidi Bebey

Avant-propos

Chapitre I :

Naissance et enfance de Marcel Eyidi Bebey

Chapitre II :

L’école d’infirmiers d’Ayos

Chapitre III :

Marcel Eyidi Bebey engagé volontaire dans les Forces Françaises Libres en 1940

Chapitre IV :

Faculté de médecine de Paris :

création de l’Association des Etudiants Camerounais ancêtre de l’UNEK

Chapitre V :

Retour au Cameroun et évolution de la politique nationale

Chapitre VI :

L’emprisonnement de Marcel Eyidi Bebey le 13 décembre 1957

Chapitre VII :

Marcel Eyidi Bebey à la session spéciale de l’ONU sur le Cameroun au mois de mars 1959

Chapitre VIII :

Marcel Eyidi Bebey opposé à la première constitution de Cameroun

Chapitre IX :

Marcel Eyidi Bebey prône le « NON » au referendum constitutionnel du

21 Février 1960

Chapitre X :

Marcel Eyidi Bebey élu député du Wouri le 10 avril 1960

Chapitre XI :

Le député Marcel Eyidi Bebey en guerre contre le salaire élevé des parlementaires

Chapitre XII :

Du Comité pour le Regroupement des Forces Nationalistes au Parti Travailliste

Chapitre XIII :

Marcel Eyidi Bebey décline l’offre d’entrée au 1er gouvernement du Cameroun indépendant

Chapitre XIV :

Marcel Eyidi Bebey, émissaire du Cameroun pour la récupération du Cameroun septentrional

Chapitre XV :

Le dernier combat politique du Dr Marcel Eyidi Bebey qui lui coûta la vie: opposition au parti unique en création

Kum’a Mbappé

