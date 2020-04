CAMEROUN :: Lutte contre le Covid- 19: L'important don des appareils de pointe de Sat-Pharma est prêt :: CAMEROON

La lutte que mène le gouvernement camerounais contre la propagation du Coronavirus ( Covid - 19), ne laisse pas la société Sat - Pharma indifférent.

L'entreprise pharmaceutique citoyenne basée à Douala la capitale économique du Cameroun, s'apprête dans les tout prochains jours, à faire un important don de matériels et appareils de pointe au ministère camerounais de la Santé publique. C'est une réponse à l'appel lancé par Paul Biya le président de la République, lequel a ordonné la mise sur pied d'un fonds national de solidarité destiné à lutter contre le Covid-19.

C'est ainsi que dans les prochains jours, Sat - Pharma va procéder à une remise solennelle de dons au ministère de la Santé publique. Ce dernier sera constitué de : des caméras thermiques, des thermomètres électroniques, des thermomètres infrarouges, des combinaisons de protection, des lunettes, des masques, des chalottes, des cache-nez, des sur- chaussures, des sur- blouses et des constituants pour gels hydroalcooliques. De source bien introduite, Camer.be a aussi appris que Sat- Pharma a fait venir des isoloirs ventilés au Cameroun, pour des personnes infectées au Covid- 19.



Pour le PDG de Sat- Pharma, Seudjeu Sato,il est question de protéger les populations camerounaises, ainsi que le corps médical, du Coronavirus. " Je pense sincèrement que chacun à son niveau, doit prendre un engagement personnel et une décision sincère de ne pas être la courroie de transmission de cette pandémie ", fait- il savoir dans le communiqué de presse relatif à la remise très prochaine du don des équipements de lutte et de détection rapide et efficace du Coronavirus.

Avec la remise prochaine des équipements de pointe au ministère camerounais de la Santé publique par Sat- Pharma, la prévention et la détection rapide et efficace du Coronavirus, gagneront sans doute en intensité et précision.