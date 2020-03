GABON :: Covid-19 : Ali Bongo propose à Paul Biya un sommet de la Cemac par visioconférence :: GABON

Selon le site de Jeune Afrique, Libreville devrait bientôt proposer au président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac) l’organisation par visioconférence d’un sommet axé sur le Covid-19 et ses conséquences sur le plan économique.

Le président camerounais, président en exercice de la Cemac, devrait recevoir dans les prochains jours une correspondance officielle de son homologue gabonais pour l’organisation d’un sommet par visioconférence sur le Covid-19, a révélé vendredi 27 mars le site du magazine Jeune Afrique. Cette réunion au sommet visiblement inspirée de la récente réunion virtuelle du G20 devrait essentiellement être axée sur les conséquences économiques de la pandémie ayant touché tous les pays de la sous-région.

Le média panafricain croit savoir que cette réunion par caméras interposées portera précisément sur «la chute subséquente des prix du baril de pétrole et ralentissement général de l’activité économique des pays membres». Pour Ali Bongo et ses homologues, il s’agira, par exemple, de «décider de l’intervention ou non de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) pour soutenir les économies de leurs pays» et même «d’envisager un assouplissement de la réglementation de change» dans le contexte actuel.

Selon nos confrères, Libreville préparerait également ces derniers jours une visioconférence de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) «destinée à assurer une meilleure coordination sanitaire et à organiser la gestion des flux aux frontières».