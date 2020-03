CAMEROUN :: Mise au point du Maire de la commune de Banka :: CAMEROON

Des clarifications suite à la mise au point datée du 27 mars 2020 et signée par Pr Paul TCHAWA et à la lettre datée du 26 mars 2020 signée par FADEU EMAKAM Christian et portant déclinaison de « sa nomination » au poste de Vice-président du comité de pilotage

Le Maire de la commune de Banka porte à la connaissance des populations de sa commune tout comme à l’ensemble de l’élite intérieure et extérieure de l’arrondissement éponyme que suite à l’arrêté N°01 /2020/AR/BKA/C/SG du 25 mars 2020 modifiant certaines dispositions de l’arrêté municipal N° 03/2019 /AR /SG/ C/ BKA du 19 décembre 2019 en son article 4, certaines personnes désignées membres du Comité de pilotage du processus de planification du développement local (COPIL) de la commune de Banka se sont mises à diffuser des lettres de renoncement ou de répandre des allégations mensongères via les réseaux sociaux.

Ayant lu les réactions publiées notamment par le conseiller municipal, FADEU EMAKAM Christian (2e Vice président du COPIL) et l’élite extérieure, Pr TCHAWA Paul (Président du COPIL), le Maire tient à préciser que ces deux personnes ont été consultées avant leur nomination. Le Pr TCHAWA Paul a reçu via courriel et posts whatsApp le projet de sa désignation en qualité de président du COPIL courant mars 2020.

Après lecture et échanges, il a approuvé le projet et a manifesté son adhésion à la nouvelle dynamique. Juste après la signature de l’acte en date du 25 mars 2020, une copie lui a été transmise à titre personnel par procédé électronique. Après réception dudit document, il s’est montré en phase avec les options du nouveau Maire de la commune de Banka, Joseph Clovis NGUESSIEUK.

Mais, grande a été notre surprise que suite à la diffusion publique de cet acte en date du 27 mars 2020, l’universitaire désigné président du COPIL s’est rependu en discours de dénonciation sur les réseaux sociaux. Non seulement, il renonce à la responsabilité à lui confiée par le chef de l’exécutif municipal de Banka, mais en plus, il déroule une spirale de discours pour faire croire à certains esprits naïfs qu’il n’a pas été consulté avant cette nomination. Ce qui est entièrement faux ! Des correspondances via mails et des posts via whatsApp sont là et témoignent de la densité, et même de la sincérité, des échanges entre le Maire Joseph Clovis NGUESSIEUK et le Pr Paul TCHAWA, avant l’implémentation de cet acte administratif unilatéral.

Par ailleurs, la même démarche a été observée en matière de désignation du conseiller municipal, FADEU EMAKAM Christian, à la responsabilité de Vice-président du COPIL. Celui-ci trouve en cette nomination une manœuvre pour le distraire du suivi de la requête introduite par ses soins en coaction avec une autre conseillère municipale devant le Tribunal Administratif de Bafoussam en date du 03 mars 2020, et donc on attend la suite le mardi 31 mars 2020. Cette allégation du conseiller FADEU EMAKAM Christian est doublement erronée et sans fondement logique.



En ce sens que le Maire et ses adjoints attaqués font entièrement confiance aux moyens de droit prévus pour leur défense et ne sont pas de nature à agir par « embuscade » pour régler une question post-électorale et un confit politico-juridique.

Le Maire rappelle aux uns et autres qu’il reste focalisé et engagé à l’accomplissement du mandat populaire manifesté par les électeurs de la commune de Banka à l’endroit de son équipe en date du 09 février 2020 et confirmé par la majorité absolue des conseillers municipaux en date du 18 février 2020.

Loin des sirènes de la distraction et de la délation, il s’investit entièrement et avec dévouement et passion, pour le bien-être des populations de Banka. Il rassure que malgré Les deux défections, le fonctionnement du COPIL ne se trouve pas bloqué. La participation de tous sera salutaire pour le développement de la commune de Banka.

Copie :

· Préfecture du Haut-NKAM

· PND