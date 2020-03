CAMEROUN :: Coronavirus : Ce que fait le gouvernement :: CAMEROON

Le test obligatoire pour l’obtention du visa d’entrée au Cameroun est une des mesures phares.

Officiellement, cinq cas de coronavirus sont enregistrés au Cameroun, selon le ministre de la Santé publique, Malachie Manaouda. Une batterie de mesures prises par le gouvernement est sensée faire barrière au virus. Un test est obligatoire pour l’obtention du visa d’entrée au Cameroun. Un message du ministère des Relations extérieures aux ambassades et consultats est sans équivoques : « Honneur vous demander de bien vouloir inclure dorénavant la présentation du résultat test au Covid 19 effectué par institution agréée comme pièce à fournir pour toute délivrance de visa d’entrée au Cameroun."

Le gouvernement a pris d'autres mesures pour éviter la propagation du Coronavirus. Dans un communiqué, publié jeudi 5 février 2020, le ministère de la Santé Publique, a annoncé l’acquisition de caméras thermiques, de thermo flashs et autres outils de surveillance, destinés à contrôler la température des voyageurs à l’aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Des réactifs ont également été déployés au Centre Pasteur en vue de permettre, en cas de besoin, la détection rapide de la maladie dans le pays. Par ailleurs, des fiches de notification et de déclaration de voyageurs malades seront disponibles dans les aéroports et les ports.

A côté de ces mesures et d'autres prises par le gouvernement, dans une note pastorale datant du 13 mars, Mgr Jean Mbarga archevêque de Yaoundé a invité les chrétiens de son diocèse à adopter un certain nombre de comportements préventifs : observer une certaine distance entre les personnes lors des rassemblements et célébrations, surseoir au baiser de paix avant la communion, recevoir la communion dans la main. Il est aussi demandé aux prêtres concélébrants de communier par intinction (tremper le corps du Christ dans la Coupe). En outre, l’usage de l’eau bénite dans les bénitiers est proscrit et les chrétiens appelés à être des relais dans la sensibilisation.

La question que tous se posent c'est qu'est-ce que le gouvernement attend pour fermer les frontières, assurer le contrôle des voyageurs ou réduire la mobilité des populations ? "Le problème ici, analyse l'economiste Dieudonné Essomba sur sa page facebook, est que le Gouvernement du Cameroun ne peut pratiquement rien faire, en dehors des effets d’annonce et un discours lénifiant pour tenter de rassurer la population ! Du point de vue économique, le Cameroun est tellement dépendant qu’il doit pratiquement tout importer.

Des cure-dents aux avions, le pays ne produit pratiquement rien de ce qu’il consomme, en dehors des biens alimentaires et quelques produits de l’artisanat. Et même sur le plan alimentaire où son autonomie est la plus grande, le pays dépend trop étroitement des importations de poisson et de riz, sans compter d’autres aliments comme le froment pour le pain. Quant aux produits plus évolués comme les médicaments, l’électroménager ou les biens industriels, il n’en produit pratiquement pas."