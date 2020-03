BELGIQUE :: Bruxelles: l'ambassade du Cameroun exige une attestation coronavirus pour le visa :: BELGIUM

L'Europe ferme ses frontières aux ressortissants non européens depuis ce mardi. Cette décision historique va durer un mois, voire un peu plus. L'annonce a été faite hier par Emmanuel Macron dans son adresse de 20 minutes aux français. Le président français a indiqué que son pays est en guerre sanitaire contre le Coronavirus.

Le Cameroun innove ?

En face, les pays du tiers monde prennent également des décisions. Même si celles-ci sont jugées timides, elles ont cependant le don d'exister. C'est notamment le cas du Cameroun.

L'ambassade du Cameroun à Bruxelles exige que tout demandeur de visa pour le Cameroun présente au préalable une attestation délivrée par un centre agréé pour le dépistage du Coronavirus.

Voici l’avis au public posté ce jour sur le site de l’ambassade du Cameroun à Bruxelles

« L'Ambassade du Cameroun en Belgique informe les usagers qu'en plus des documents généralement exigés, la délivrance des visas d'entrée au Cameroun est désormais conditionnée à la présentation du résultat du test au COVID-19 effectué par une institution agréée. Ledit test doit être négatif.»

Désarroi chez les touristes

Notre informateur devait se rendre au Cameroun dans les toutes prochaines semaines pour une visite amicale et surtout touristique. Il explique: "Suivant mon planning, je devais prendre mon visa à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles cette semaine. Mais, les autorités consulaires demandent de venir introduire la demande de visa avec une attestation délivrée par un centre agréé pour le dépistage du Coronavirus."

Aucun centre officiellement désigné

Il poursuit : « Cette exigence est normale. Mais je pense que ce test de dépistage du Coronavirus devrait être exigé aux seuls patients atteints ou ayant été en contact dans des zones à risques.»

Bien plus, les autorités camerounaises, n’indiquent pas les centres dont il est question, laissant ainsi les candidats au visa dans le désarroi. Notre interlocuteur qui a requis l’anonymat conclut : « Je me renseigne pour savoir dans quel centre je peux passer cet examen, mais je n'ai pas grand espoir de voyager pour avril! Très grosse déception. Tout était prêt pour mon voyage du mois d'avril prochain: billet d'avion acheté et location de mon appartement payé sur place à Douala."