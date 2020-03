CAMEROUN :: Samuel Tchidjo « Mon agenda comptable 2020 » :: CAMEROON

Il est Conseil Juridique et Directeur du Cabinet Jure Entrepreneur. Il presente le nouvel opus intitulé mon agenda comptable 2020 publié par le cabinet.

C’est quoi l’agenda comptable ?

L’agenda comptable est un document de tenue des comptes des micros entreprises (TPE et PME) et des entreprises nouvelles. Il permet un enregistrement facile et aux normes des opérations comptables de l’entreprise. Soit, de toutes les opérations générant un mouvement de patrimoine (financier ou matériel), que la transaction soit faite à crédit ou non via un paiement espèce, bancaire, numérique ou autres. En somme, c’est une sorte d’agenda dans lequel l’entreprise note, non pas les opérations de toute nature ais uniquement ses opérations comptables.

Qu’est ce qui a poussé votre Cabinet à produire ce document sur la comptabilité ?

A la réalité, notre Cabinet accompagne depuis près de deux (02) ans des entrepreneurs dans divers domaines juridiques et assimilés telle la comptabilité. Un constat flagrant s’est dégagé de notre office sur le terrain. La comptabilité, bien plus que le droit est sans doute la principale cause de « mortalité » des jeunes entreprises. D’une part, beaucoup de jeunes et petites entreprises ne peuvent pas s’octroyer les services d’un comptable professionnel et d’autre part, la culture comptable est peu développée sous nos cieux parce que dit-on « l’argent ne fait pas de bruit ». Les comptes sont alors tenus suivant la seule volonté du patron et non suivant les normes consacrées. Toute chose qui pousse à une comptabilité approximative avec des résultats désastreux allant le plus souvent jusqu’à la fermeture prématurée de l’entreprise. En somme, Il fallait donc y remédier en offrant une réponse solide à ce véritable phénomène de « mains percées » de jeunes entreprises qui bossent et produisent sans vraiment savoir où va l’argent faute de comptabilité claire et sincère. C’est humblement l’objectif de ce document.

Quel est le contenu de ce document ?

Le document se subdivise en deux parties. La première est théorique et met en exergue les grands contours de la comptabilité d’entreprise, les principes de la comptabilité OHADA, et enfin le modus operandi du livre. Le but est de permettre aux non-professionnels appelés à manipuler le document, de s’initier autant que faire se peut aux basiques de la pratique comptable. La seconde partie est technique. Elle met en exergue des tableaux conçus spécialement afin que toute personne commise au suivi comptable puisse y enregistrer les opérations dédiées. Trois tableaux annexes permettant de suivre distinctement et quotidiennement des données majeures particulières ouvrent toutes les mensualités. Il s’agit des tableaux de caisse, du chiffre d’affaires et des dettes et créances. A côté de ceux-ci, on retrouve le tableau principal d’enregistrement qui diffère totalement du tableau classique dit de la partie double. Ce tableau permet l’enregistrement de toutes les opérations passées par l’entreprise. Constitué de neuf colonnes dont des colonnes novatrices, son remplissage est des plus simples même pour un non professionnel de la comptabilité. Chaque mensualité s’achève sur des tableaux récapitulatifs indiquant les états des chiffres clés (charges, produits, impôts, chiffre d’affaires, caisse, banque…). Le document permet un suivi comptable entier par semestre (Janvier-Juin et Juillet-Décembre).

Quelle est la plus-value concrète de ce document pour les entrepreneurs ?

La plus-value de ce document réside dans sa simplicité d’usage, sa conception aux normes de la pratique comptable et fiscale au Cameroun. Son usage possible au-delà des frontières du Cameroun car il répond aux normes consacrées de la comptabilité d’entreprise universelle. Il permet en simple, aux entrepreneurs de disposer d’un document de qualité leur permettant de suivre par eux-mêmes et sans défaillance leur comptabilité globale ou de pouvoir y interpréter les écritures passées par le comptable de la boîte. De plus, sa version numérique à paraitre pour le premier semestre 2021 au plus tard facilitera davantage le suivi comptable et l’accès en continu aux données financières pour le chef d’entreprise peu importe sa localisation.

Comment se procurer le document ?

Juste dire aux entrepreneurs de se donner une chance avec ce document de s’initier par eux-mêmes à l’univers comptable. Tout entrepreneur doit impérativement maîtriser avec certitude les comptes de sa boîte. A défaut, il travaille pour autrui ou travaille en vain. Je signale qu’il a été conçu avec la collaboration de nombreux partenaires (comptables, gestionnaires, auditeurs, fiscalistes, entrepreneurs, juristes…).

Vous pouvez obtenir un exemplaire aux contacts suivants : 697041686/654150878. L’achat donne droit à la formation du personnel commis pour le suivi comptable si nécessaire. Le document est disponible au prix de 25.000Fcfa (hors frais de livraison) à Douala et Yaoundé et dans toutes les autres villes sur commande. L’opus donne droit à des tarifs préférentiels sur toutes nos prestations comptables et assimilées.