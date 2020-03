CAMEROUN :: Le SEPTCAM réclame plus de considération de la part du gouvernement :: CAMEROON

Au sortir de son assemblée générale qui s'est tenue le 05 mars dernier, le syndicat des entreprises prestataires Telecom au Cameroun a lancé un appel au gouvernement camerounais demandant à être de plus impliqué dans les marchés des Telecom au Cameroun.

Le secteur des télécoms au Cameroun est un secteur qui devient finalement l'un des secteurs les plus porteurs de l'environnement économique national. A ce titre il est désormais considéré comme une ressource naturelle au même titre que les minerais c'est à dire l'or, le pétrole, le diamant ...etc.

Le syndicat des entreprises prestataires Telecom au Cameroun SEPTCAM qui est un regroupement patronal de plus de 50 entreprises trouve que ce secteur est dominé par les étrangers qui profitent des richesses du Cameroun au détriment des nationaux évoluant dans le secteur.

À l'occasion de son assemblée générale le 05 mars dernier, son président à lancé ce qu'on pourrait traiter de plaidoyer auprès du gouvernement afin de se voir plus impliqué dans la gestion des marchés du secteur des télécoms.

En effet, ces derniers decrient l'attitude des sociétés intermédiaires qui sous- évaluent leur travail et les mettent en difficulté ''car le fait de ne pas payer une prestation a son juste pris envoie le prestataire vers la banqueroute'' confie le président du septcam. C'est ainsi qu'on retrouve aujourd'hui plusieurs membres de ce syndicat qui sont pour certains très endettés et pour d'autres même en fuite du fait des dettes énormes.

Pour le SEPTCAM , l'état devrait mettre la priorité sur les entreprises nationales qui paient leurs impôts et qui par la même occasion contribuent à l'amélioration du tissu économique camerounais contrairement aux entreprises étrangères qui le plus souvent ont leurs bases ailleurs et profitent des bénéfices réalisés aux Cameroun pour ravitailler cette base là.

D'autres parts, il est même question de supprimer ces entreprises intermédiaires qui sous- traitent avec les opérateurs de téléphonie mobile et créent des frustrations au sein de leurs différents prestataires du fait du faussé énorme qu'elles créent entre les montants alloués pour une prestation et celui reversé. Prix dans cet étau, les entreprises prestataires souhaitent traiter directement avec les opérateurs de téléphonie mobile sans plus avoir recours aux intermédiaires.

L'Etat du Cameroun se voit donc interpellé là a plusieurs niveaux et ce malgré les débuts de solutions données par certains structures étatiques du secteur à l'instar de L'ART, LE MINPOSTEL et le MINPMEESA. celles-ci ont promis la création d'une plateforme qui permettra à coup sûr de trouver de meilleur conditions de collaboration entre les entreprises prestataires Telecom, les opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat du Cameroun.