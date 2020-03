CAMEROUN :: Déclaration du (MPDR – PMDR) sur la journée internationale de la FEMME :: CAMEROON

Le dimanche 8 Mars 2020, le monde célébrera la journée internationale de la femme, selon un rituel événementiel consacré et plébiscité par la presque totalité des cultures et civilisations de notre temps.

A cette occasion, le Mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation (MPDR – PMDR), rappelle à la conscience collective, l’urgence d’une évolution des mentalités dans tous les sens du terme, en ce qui concerne précisément la condition, la place, le rôle et la considération de la femme dans notre société.

En effet partout à travers le monde, la femme continue de subir des préjudices immenses, indescriptibles et cruels comme témoignent l’accroissement des féminicides, la perpétuation des mutilations génitales ainsi que d’autres traitements inhumains et discriminatoires à l’instar de l’accession à de hautes responsabilités sociales et politiques.

Dans ces conditions, le Mouvement populaire pour le dialogue et la Réconciliation tient à sensibiliser les unes et les autres, sur l’importance qu’il y a, à faire de cette journée, un grand moment de réflexion utile et positive, loin des extases et autres agapes insensées.

Le MPDR – PMDR se félicite des évolutions intervenues dans de nombreux pays, notamment au Rwanda où la parité Hommes – Femmes est une réalité dans tous les segments de la gouvernance sociale et politique, et surtout en Arabie Saoudite où l’implémentation des réformes significatives, permet dorénavant à la femme de conduire un véhicule, de voyager seul à l’étranger, d’assister aux matchs de football, d’aller au cinéma…etc.

Le MPDR – PMDR, exhorte particulièrement les gouvernants, les parents et les institutions éducatives, à inculquer dans l’esprit des jeunes garçons, la nécessité du respect de la femme, laquelle dans la plupart des cas, porte l’essentiel du poids de la famille et assume l’essentiel des taches de survie. L’expérience montre en effet que bien renseignés sur la grossesse, sur le processus de la maternité et les souffrances qu’impliquent une naissance, les hommes sont plus responsables et les jeunes garçons mieux avertis sur la place unique de leurs sœurs, dans la formulation du patrimoine génétique de l’humanité et la continuité de l’espèce.

Le MPDR – PMDR recommande donc qu’au-delà de l’élaboration et l’adoption des lois nécessaires sur la parité, la répression des violences et l’élimination des discriminations de toute nature, les programmes scolaires soient étoffés dès l’école primaire avec des modules de sensibilisation adéquats sur la question.

Le MPDR – PMDR considère qu’une femme brimée parce qu’elle est femme, quel que soit son âge, c’est un fragment de la source de la survie de l’humanité qui se trouve concrètement menacée./.

Yaoundé, le 07 Mars2020

Le Médiateur Universel, Président

SHANDA TONME