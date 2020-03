CAMEROUN :: Dr Frédéric Djeuhon : une main ferme pour moderniser  la commune de Bazou :: CAMEROON

Le 25 février dernier, au cours de la session de plein droit, Dr Frédéric Djeuhon est élu chef de l’exécutif de la commune de Bazou, dans le département du Ndé, région de l’Ouest du Cameroun.

C’est fait. La clé de la commune de Bazou est fixée sur son trousseau. La municipalité s’ouvre sur son ère et respire son air. Appelez-le monsieur le maire, Dr Frédéric Djeuhon. Il est élu chef de l’exécutif de la commune de Bazou, le 25 février dernier au cours de la session de plein droit. Ce mercredi 4 mars 2020, se tient à l’hôtel de ville, la passation technique entre les anciens gardiens du temple et lui. Le premier magistrat informe de ce que tout le patrimoine communal est en place. Il ajoute que l’heure est à l’évaluation de ce patrimoine.

Au niveau de la flotte d’engins de génie rural, il faut faire un audit pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Cette flotte est constituée d’un porte-char, d’un bull, d’une niveleuse, des camions, des pelles-chargeuses. Des engins acquis depuis presque 4 ans et dont les moteurs pour la plupart, n’ont jamais tournés. L’évaluation concerne aussi et surtout le personnel : savoir qui fait quoi – former – recycler et recruter au besoin d’autres compétences. Dr Frédéric Djeuhon entend mettre sur pied, « un management moderne », où l’efficacité n’est pas conditionnée par la présence physique. Ainsi, pour fluidifier la communication interne, le maire renseigne que les plates-formes d’échanges en ligne seront progressivement mis en place.

Le maçon est au pied du mur. Les défis sont nombreux. L’expert en bien meuble et immeuble en est conscient. Comme faits d’armes de ses premiers pas à la commune de Bazou, l’édile a engagé des démarches pour booster la consommation du budget d’investissement public (Bip), devant rattraper ceux rentrés en forclusion tel le paquet minimum. En perspective, il déclare rechercher les causes et les solutions de cette situation pour que cela n’arrive plus. Le fils du terroir est sur la piste de développement de Bazou. Les 5 groupements (Bazou, Bagnou, Balengou, Bakong, Bamaha), sont suspendus sur ses lèvres. Leurs difficultés sont légions. Les ressources naturelles et humaines sont présentes. Dr Frédéric Djeuhon combinera toutes ces forces pour faire face aux difficultés. « La recherche des solutions aux problèmes qui se posent à la commune, passe par la participation de tous les corps sociaux », déclare-t-il. Cette approche participative intègre les chefs traditionnels, les comités de développement, les associations, les organisations paysannes, les élites, les populations elles-mêmes. Il s’agira avec tous ces acteurs, d’inventorier les niches de création de revenus en s’accompagnant des sectoriels de l’Etat à tout niveau de compétence, l’objectif étant de booster « l’économie endogène ».

C’est un chef de famille à la tête de la mairie. Il est marié et père de plusieurs enfants. La vision sociale du consultant ayant contribué à la mise en place de la Société métropolitaine d’investissement de Douala (Smid), est d’améliorer les conditions de vie des populations de sa terre natale. Cela implique la satisfaction de leurs besoins élémentaires : leur garantir une meilleure santé - créer les points d’eau potable - densifier le réseau d’éclairage public devant faire reculer l’insécurité - créer des pistes agricoles et entretenir le réseau routier urbain. Les préalables pour le maire sont de moderniser la gestion de la commune et de rechercher la certification pour espérer des partenariats sains. Dans ce chapitre, son « important carnet d’adresse » mettra Bazou sous le feu des projecteurs.