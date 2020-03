CAMEROUN :: Camrail offre un bibliothèque virtuelle à une centaine d'étudiants :: CAMEROON

A travers l'initiative Youscribe ils auront désormais accès à près de 2 millions de livres , d'audio livres et de journaux pour leur formation

C'est l'amphi 200 de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ( ESSEC ) qui a servi de cadre à la cérémonie de remise des codes d'accès à la bibliothèque virtuelle ce mercredi 04 mars.

L'entreprise Camrail filiale du groupe Bolloré a sélectionné 100 étudiants de la faculté de génie industriel ( fgi ) et de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ( ESSEC ) sur la base de leur mérite pour leur donner accès à cette bibliothèque virtuelle .

A travers ce concept dénommé youscribe ils pourront désormais télécharger des contenus de plusieurs disciplines en streaming et aurons par la même occasion la possibilité de consulter ces livres virtuels hors ligne. Il faut souligner que cette initiative vient dans un certain cas suppléer les traditionnelles remises de bourses organisées par la compagnie de transport par rails.

Pour le directeur général adjoint de camrail qui présidait la cérémonie, celle ci démontre la volonté affichée du groupe Bolloré dont camrail est une filiale de diversifier les actions en faveur des universités et grandes écoles dans le cadre des partenariats qu'il a initié depuis des années. Il souhaite par le biais de ce type d'initiative contribuer à bâtir une génération cultivée , responsable et consciente du rôle qu'elle doit jouer afin de contribuer à sa manière à bâtir une société forte .

Une initiative que le Pr Joly Assaka Assako vice recteur chargé des études du partenariat et du développement des technologies de l'information a félicité non sans demander a ses bienfaiteurs du jour de voir dans quelle optique on pouvait l'ouvrir a plus d'étudiants.