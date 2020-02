CAMEROUN :: Le CAPAM tient sa session ordinaire. :: CAMEROON

C’est ce 2 mars 2019 que s’est finalement tenue la session ordinaire du comité de pilotage du CAPAM à son siège sis au quartier Omnisport Yaoundé. En gestation depuis le mois de décembre, ce comité de pilotage est composé de plusieurs membres des administrations publiques et les représentants de la société civile.

Le quorum atteint, la séance a débuté dans l’après-midi. Sous l’œil très attentif du ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique. la rencontre a débuté par la présentation des membres question de mieux se connaître a martelé le nouveau Président son Excellence Gabriel DODO NDOKE. Cette présentation brillamment faite par le Coordonnateur du CAPAM M. MIMBANG Victor Aristide a conduit à l’ouverture des travaux.

S’il faut le rappeler le CAPAM a été créé le 25 juillet 2003 par arrêté N°064 par Premier Ministre Chef du Gouvernement. Placé sous la tutelle du Ministère des Mines de l'Industrie et du Développement Technologique, Il est défini comme le Cadre d’Appui et de Promotion de l’Artisanat Minier. Organe de contrôle et de gestion minière, le CAPAM a pour mission d’identifier et de cartographier tous les sites d’exploitations minières artisanales, de canaliser la production de l’artisanat minier, d’organiser les artisans miniers en coopératives, d’apporter un appui à la valorisation et à la transformation locale des produits miniers, de contribuer à l’amélioration du cadre de vie des populations et en contrôler, suivre et collecter les 25% de l’impôt synthétique ; issus de la production minière artisanale.

Pour l’exercice 2018, le CAPAM a accompagné les artisans miniers de différents groupements à s’organiser en coopérative ; ce qui a favorisé la création de 9 coopératives minières et 2 coopératives dans l’exploitation du sable soit 11 au total. Au vue de ses missions, le CAPAM a collecté 125 kg d’or contre 120kg auprès des artisans soit 5kg de plus. Sachant qu’un gramme d’or était acheté au prix de 18.500 FCFA pour l’exercice 2018, la valeur monétaire de cette récolte équivaut à 2.329.150.000 FCFA. S’il faut le révéler, les objectifs ont été atteints avec un bonus.



Comme toute structure qui veut aller de l’avant, les résolutions d’accroître la production d’or au Cameroun ont été prises. Le Ministre des Mines, de l’Industrie et du Développement Technologique a appelé tout le comité à œuvrer pour améliorer la récolte en 2019. Le comité a félicité le Coordonnateur sur tous les efforts consentis, l’atteinte des objectifs pour l’année 2018 ; la qualité et la présentation des documents. Rendez-vous a été pris pour une prochaine session.