CAMEROUN :: Amougou Belinga lance Vision Exchange S. A pour achat, vente de devises et transfert de fonds :: CAMEROON

Le Cameroun est (enfin) doté d'une véritable entreprise d'achat, de vente de devises et de transfert de fonds. Il s'agit de Vision Exchange S.A du Consortium L'Anecdote. La phase opérationnelle de Vision Exchange a été lancée mercredi dernier à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, par Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du Groupe L'Anecdote, en présence d'une bonne brochette d'autorités administratives, politiques, ainsi que d'hommes d'affaires. Vision Exchange a son siège social au carrefour Elig-Essono, dans le 1er Arrondissement de Yaoundé.

" Le monde est devenu un grand village planétaire ; tout le monde vit en interdépendance. Vision Exchange apporte une valeur ajoutée en ce qui concerne les transactions financières intercontinentales parce qu'elle ne va pas se limiter au niveau du Cameroun et de la sous-région", a déclaré l'homme d'affaires milliardaire Jean Pierre Amougou Belinga au cours d'une cérémonie qui a tenu la superbe et gigantesque ville de Yaoundé en haleine.

Vision Exchange S.A est un bureau de change agréé le 26 juillet 2019. Toutefois, son agrément a été délivré le 03 février dernier. Le nouveau fleuron du Groupe L'Anecdote s'occupe de la vente, de l'achat des devises et des chèques de voyage. Pour la directrice générale de Vision Exchange, Agnès Mbeng, il s'agit d'" une infrastructure dotée d'une intelligence soft, digne des plus grands bureaux de change du monde, avec un fond de roulement d'une valeur de 300 millions de francs CFA pour les premières transactions. Outre le siège social au carrefour Elig- Essono, Vision Exchange qui est doté de bunkers hyper sécurisés pour les opérations, compte deux agences à Yaoundé et Douala, ainsi que plusieurs postes de change à travers le Cameroun, à l'instar de l'aéroport international de Yaoundé- Nsimalen, ainsi qu'à l'aéroport international de Douala la capitale économique du Cameroun. Selon Jean Pierre Amougou Belinga le promoteur et Président du conseil d'administration de Vision Exchange S.A, rassure que dans les prochains mois, l'entreprise va étendre ses agences sur l'ensemble du territoire national, dont dans l'Extrême-Nord à Maroua. Des bureaux sont aussi prévus à Dubaï, en Turquie et dans biens de pays de l'hémisphère Nord.

Rappelons que jusqu'à présent, l'activité de change, d'achat et de vente de devises, était encore entre les mains de personnes dangereuses et à la moralité douteuse : des cambistes, avec tout ce que cela comporte comme risque de se faire agresser, braquer ou se faire duper par les faux billets. Une contrebande qui fait perdre des milliards d'impôts à l'État du Cameroun. Aussi, le ministère des Finances ainsi que plusieurs ingénieurs financiers voient- ils en l'arrivée de Vision Exchange S.A, une grande opportunité pour sécuriser l'activité de change, d'achat et de vente de devises. Il s'agit en somme d'une entreprise innovante qui sera une adjuvante précieuse pour le projet d'Emergence du Cameroun.

Sa Majesté Amougou Belinga ou la création d'emplois faite chair.

Jean Pierre Amougou Belinga constitue un grand sujet de fierté, d'espoir et de dynamisme pour le Cameroun, la sous-région Afrique centrale. L' empire industriel du Groupe L'Anecdote sous la vision, la visualisation genialissime de son fondateur et PDG, Jean Pierre Amougou Belinga, ne cesse de grandir. Le Consortium L'Anecdote qui compte déjà un puissant groupe de médias qui a étendu ses tentacules à l'international, comprend Vision Finance, la microfinance la plus crédible de la place Cameroun; une entreprise de BTP/ Télécommunications, une société immobilière, et une université privée chic et glamour répondant aux normes modernes internationales : l'Institut supérieur des arts et des métiers ( Issam). Et que dire de la toute récente acquisition par le puissant Groupe L'Anecdote, de la chaîne 3 A Télésud basée à Paris en France? Toutes ces solides entreprises du Groupe L'Anecdote, emploient plus de mille personnes, avec des salaires décents, et régulièrement payés.

Il n'est donc plus question pour qui que ce soit, de prendre le risque de se faire agresser, braquer ou duper par de faux billets. Une seule adresse pour vos achats, vente de devises et transfert de fonds: Vision Exchange S. A. C'est le No 1 en Qualité, Célérité et en Sécurité.