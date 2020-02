CAMEROUN :: Initiative: Les Lys de la diversité pour magnifier le vivre ensemble :: CAMEROON

La première édition de cet événement qui promeut la diversité culturelle du Cameroun se prépare activement

La diversité culturelle d'un pays est la véritable base de son développement économique. Le Cameroun, exemple par excellence de cette diversité culturelle en Afrique ne peut pas se passer d'un tel atout.

C'est dans cet ordre d'idées qu'un jeune groupe de Camerounais a mis sur pied les Lys d'or de la diversité. Les organisateurs de l'événement étaient devant les hommes et femmes de médias de la ville de Douala pour mieux faire connaître leur initiative au grand public. Il en ressort donc de cet échange avec la presse que La première édition de la journée internationale de la diversité et du vivre ensemble va ainsi se tenir le 23 mai 2020 dans la ville de Yaoundé, capitale du Cameroun.

Il sera donc question pour les de pouvoir à travers cette journée dialoguer, se renseigner, s’informer, manger, danser, et vivre la diversité dans son ensemble

, ‘’ il est question de camper la diversité comme étant un impératif de gouvernance et de management. Après un petit sondage, 99% des entreprises au Cameroun n’intègrent pas cet impératif de diversité culturelle, parce que pour la plupart, des entreprises dites familiales qui se structurent autour d’un noyau dit familial, dans un contexte sociologique quelque peu fait de distance communautaire, de résistances aux compétences des autres communautés, de la méfiance, il fallait passer par cet événement stimulé pour apporter un coup d’accélérateur aux initiatives en faveur de la diversité dans les entreprises.

Au-delà des entreprises, il est question d’accoucher de nouveaux camerounais, de faire jaillir un nouveau camerounais dans le Cameroun nouveau. Parce que ce n’est pas seulement les entreprises qui devraient s’approprier la diversité culturelle, sur le plan opérationnel, les individus qui se constituent l’acteur de la diversité, pour dire la diversité, exiger, promouvoir, et même mendier la diversité’’ a martelé Léonard châtelain le porte parole de ce concept aux hommes de médias.

Il faut noter qu'une soirée de gala de récompense des lys de la diversité viendra clôturer cette journée ceci dans le but de primer les personnalités et les entreprises de la diversité qui font la différence et qui exercent dans les domaines d’activités liés au développement et à la consolidation des valeurs (culturelles, éducatives, religieuses, politiques, économiques, sportives, etc).