CAMEROUN :: Ctec SARL fête ses dix ans :: CAMEROON

La régie publicitaire dirigée par le jeune Aristide Bounah souffle sur sa dixième bougie en ce début d'année 2020.

Aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre d'années. Cette Maxine est à mon avis celle qui correspond le mieux à l'entreprise Ctec SARL et son promoteur Aristide Bounah.

En effet , lorsque le jeune Aristide se lance dans cette aventure il ya dix ans, personne ne pouvait miser une pièce sur sa réussite. Ils sont nombreux qui le prenaient pour un aventurier qui s'arrêterait six mois après le début de son projet, ô que non. Dans un environnement économique où 75% des entreprises font faillite au bout de leur deuxième année d'existence, Ctec SARL est venue démontrer que des jeunes camerounais pouvaient faire démentir cette statistique.

Au départ considérée comme une petite entreprise, Ctec SARL a pu se démarquer de ses concurrents a travers des techniques innovantes. C'est ainsi qu'elle sera la première régie à disposer des écrans Led dans la ville de Douala ( Ndokoti )ce qui amène les entreprises a prendre très au sérieux son jeune promoteur Aristide Bounah.

Dix ans après son lancement, l'entreprise qui était au préalable un petit projet de deux frères ambitieux se classe aujourd'hui dans la catégorie des régies publicitaires les plus sollicitées du marché local avec un chiffre d'affaires de plusieurs dizaines de millions de francs CFA.

A propos de son portefeuille client, il s'est étoffé d'années en années grâce au soucis du travail bien fait. aujourd'hui, Ctec SARL qui est devenu un groupe ayant en son sein plusieurs entreprises parmi lesquelles Golden Premium, Nourishka haïr, Agri App, Pura, AirqueenLa et Afrik-inform travaille avec les plus grandes structures de ce pays . On peut citer entre autres clients de la régie Ctec SARL la SABC, le groupe BOCOM, TECNO, COGENI, FOKOU, SOREPCO, New Food, UCB, IUGET et bien d'autres.

Ce dixième anniversaire vient donc démontrer a ceux qui doutaient encore de la force de frappe de CTEC SARL mais surtout de la capacité de ses dirigeants à traverser toutes les difficultés liées à l'entrepreneuriat au Cameroun qu'il faudra toujours compter sur CTEC SARL pour plusieurs années encore.