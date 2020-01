CAMEROUN: TRÈS URGENT: UN PROF DE MATHS MEURT APRES AVOIR ÉTÉ POIGNARDE PAR SON ÉLÈVE :: CAMEROON

Le lycée de Nkolbisson dans le 7ème Arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun est en deuil. Un professeur de Mathématiques de cette école vient de mourir au Centre hospitalier et universitaire de Yaoundé (CHU).

Selon nos informations, l'enseignant de Mathématiques du lycée de Nkolbisson a été poignardé au compas par un élève de classe de 4 ème. Évacué de toute urgence au CHU, ce dernier n'a pas eu de chance. Il est mort. Les raisons ayant conduit à cette tragédie, sont encore inconnues.

Toutefois, certains n'hésitent pas à pointer du doigt, la consommation des drogues et stupéfiants, notamment le tramadol, par de jeunes gens, dont la plupart sont encore pourtant mineurs.

L'élève a pu prendre la fuite, et est toujours en cavale. Mais les policiers et gendarmes sont à ses trousses, et font tout pout le retrouver.

Nous y reviendrons.