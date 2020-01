CAMEROUN :: Université de Yaoundé 1: Des véhicules de service neufs remis à 12 responsables :: CAMEROON

C'est un total de 12 véhicules de marque Suzuki Vitara qui a été remis aux directeurs centraux et aux chefs d'établissements. Le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Aurélien Maurice Sosso a présidé la cérémonie y relative, le 02 janvier 2020, au campus de la mère des Universités camerounaises, à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

L'année 2020 a démarré en rose pour 12 responsables de l'Université de Yaoundé 1. Ces derniers ont reçu des véhicules de service flambant neuf. Au nombre des bénéficiaires, l'on note par exemple : la Professeure Christiane Félicité Ewanè Essoh, professeure titulaire au département de Français, et Doyenne de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences humaines ( Falsh) de l'Université de Yaoundé 1; le directeur de l'Ecole normale supérieure ( Ens) de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Barnabé Mbala Ze ( absent à la cérémonie); la directrice de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique de l'Université de Yaoundé 1 ( basée à Ebolowa); le doyen de la Faculté des Sciences; le directeur de l'Institut universitaire du bois de l'Université de Yaoundé 1 ( basée à Mbalmayo), pour ne citer que ceux-là.

Prenant la parole, le Prof. Aurélien Maurice Sosso le recteur a fait savoir que les véhicules susmentionnés, ont été acquis sur fonds propres de l'Université de Yaoundé 1. " Cette acquisition sur fonds propres de l'Université de Yaoundé 1, sur autorisation et haute compréhension du Premier ministre, chef du gouvernement, est la conséquence des bienfaits de l'orthodoxie de gestion administrative observée au sein de notre institution ", a déclaré le patron de l'Université de Yaoundé 1.

Et de préciser par la suite que, la dotation en véhicules de service neufs à certains responsables de l'Université de Yaoundé 1, rentre dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie des bénéficiaires, afin que ces derniers puissent mieux s'acquitter de leurs tâches, et assumer les fonctions de représentation.

Du patron de l'Université de Yaoundé 1, il ressort que la dotation en véhicules neufs, fait suite aux "mesures sociales prescrites par Paul Biya le président de la République, en faveur de toutes les composantes de la communauté universitaire de Yaoundé 1: étudiants, enseignants, personnels d'appui technique et administratif." En sus des 12 véhicules de luxe remis, un bus neuf de 25 places ( en cours d'acheminement), a été acquis pour l'Enset de l'Université de Yaoundé 1 ( Ebolowa).

" Les voitures qui vous sont données sont la propriété exclusive de l'État, et que leur utilisation est strictement réservée à l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées. Par conséquent, je vous demande d'en faire bon usage dans la stricte observance des textes en vigueur", a prévenu le Prof. Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1.

Prof. Christiane Félicité Ewanè Essoh, Doyenne de la Falsh de l'Université de Yaoundé 1

"C'est un sentiment d'immense joie, d'émotion forte ; je dirais d'émotion au paragon. Et avec ces gros cadeaux que nous offre le recteur en remplacement de vieilles dotations, dans la mesure où nous étions hier ( mercredi 1er janvier ) à ouvrir la première page de l'année 2020, et avec ce joyau, nous sommes en train de vouloir saluer ce geste, et de continuer la fête. Et avec ce gros cadeau, nous disons donc merci à Monsieur le recteur."