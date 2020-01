CAMEROUN :: Entreprenariat : Eocoli une plateforme pour transport de colis voit le jour :: CAMEROON

Sécurisée et fiable, cette application vous permet d’expédier rapidement vos colis légers de l’Europe vers l’Afrique et de l’Afrique vers l’Europe à des coûts préférentiels.

Le transport des colis a un nouveau-né ! Finies vos difficultés d’envoi des colis légers de l’Europe versl’Afrique et de l’Afrique vers l’Europe. Grâce à la nouvelle application Eocoli, vous pouvez désormais expédier en un jour, vos bagages vers la destination de votre choix. En Europe de l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. Disponible sur Android, IOS et sur Internet, cette application permet à ses utilisateurs de faire leurs transactions à portée de doigt.

Concrètement, la plateforme Eocoli vous propose trois étapes importantes qu’il faut suivre : Télécharger l’application ; Créer un compte et compléter son profil ; Poster votre annonce d’envoi/transport de colis. Après cette étape, vous pouvez facilement négocier les prix des kilos via l’application, avec un partenaire qui va transporter votre colis jusqu’à destination. Le transport de colis se fait uniquement par avion.

L’application Eocoli est facilement téléchargeable via son site Internet et les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Tweeter. Quelques mois après son lancement, Eocoli n’a jusqu’à présent, reçu que des avis particulièrement positifs. Un des utilisateurs a confié hier soir à votre rédaction que « cette application est particulièrement rapide, fiable et sécurisée ». Un avis que partagent Yannick Owona et Thierry Manga, les promoteurs du projet, lesquels placent la sécurité au centre du fonctionnement d’Eocoli. « Nous accordons une grande importance à la « sécurité » des utilisateurs de la plateforme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous leur recommandons de s'inscrire et de compléter leurs profils avec une photo. Le but étant d'instaurer un climat de confiance entre les deux parties d'une part, et de faciliter la communication d'autre parts», explique Yannick Owona. En plus de la sécurité, Eocoli garantit aussi une fiabilité unique sur le marché. « Tous les paiements se font à travers la plateforme. Dans le cas d'un envoi de colis par exemple, le transporteur ne reçoit son dû que lorsqu'il a cliqué sur "colis livré" », apprend-on d’un autre responsable de la plateforme.

Conçu pour faciliter la vie entre les communautés, Eocoli entend couvrir dans les prochains jours plus de trois continents.