CAMEROUN :: La Régionale d'Epargne et de Crédit se dote d'un nouvel immeuble Siège à Yaoundé. :: CAMEROON

La Régionale d'Epargne de Crédit inaugurait ce 5 décembre 2019 son Siège Social situé au rond point Longkak à Yaoundé. Un building de R+8 avec toutes les nouvelles normes de construction, de sécurité et hyper High-tech.lors de son discours, le Révérend Charles Rollin Ombang Ekath, PDG de cette institution financière a brillamment parlé de la régionale comme l'une des réponses de Dieu pour solutionner les problèmes des pauvres et consolider la paix. "J'ai lancé ce projet avec 4.000.000 millions de CFA en 1993 disait-il. Il a invité les membres du gouvernement à devenir des pasteurs selon lui, le sacerdoce pastoral est le seul métier compatible avec tous les emplois du monde.



Le Secrétaire Général du ministère des finances représentant personnel du ministre a loué le dynamisme et la hargne du manager et de son Staff. Pour lui, le Cameroun et l'Afrique ont besoin des structures financières stables à l'instar de la régionale. La décision d'augmenter le capital à 12 milliards de FCFA par l'Assemblée Générale démontre à suffisance la volonté d'un groupe de personnes qui veut avancer. Malgré le contexte économique difficile, le SG du Minfi monsieur Gilbert Didier EDOA a exhorté le top management à faire des efforts pour maintenir la croissance de cette structure.

Rappelons que la Regionale d'épargne et de crédit présent sur le marché camerounais et gabonais offre des produits bancaires à l'instar de la carte bancaire la colombe sur des distributeurs 24/24-7 jours/7, tout type d'épargne, des espaces de transfert national et international, tout type de crédit pour fonctionnaires, particuliers, PME, PMI et à des commerçants. Au fil du temps, la régionale d'épargne et de crédit c'est 27 ans d'expérience avec un réseau de 42 agences au Cameroun et 04 au Gabon interconnectées. La stabilité de cette structure repose sur un top management avec conseil d'administration à l'international ; à son sein des banquiers professionnels, des actionnaires internationaux. Une banque qui se dessine à l'horizon avec 107.442 comptes déjà ouverts, 27 prix gagnés. L'annonce du jour portait sur l'ouverture très prochaine dans les locaux de l'ancien siège social, d'une agence spécialement dédiée à la PME-PMI.

Après la coupure du ruban symbolique et la visite du building flambant neuf, un buffet majestueux a été offert à l'assistance ce qui a conduit à la fin de ladite cérémonie.