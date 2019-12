CAMEROUN :: Un conseil d'administration extraordinaire de la Cnps en cours pour débarquer Mekulu Mvondo? :: CAMEROON

Camer.be apprend qu'un conseil d'administration extraordinaire de la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps), est en cours à Yaoundé la capitale politique du Cameroun.

Selon des confidences,ce dernier aurait pour seul but, de renouveler le top management de l'entreprise à capitaux publics. Olivier Noël Mekulu Mvondo ( malgré lui) est dans l'illégalité totale depuis presque trois ans: la loi en la matière prévoit qu'un directeur général ( Dg), directeur général adjoint, président de conseil d'administration (Pca), membre du conseil d'administration de société d'État, ne doit exercer pendant plus de neuf ans.

Or, Olivier Noël Mekulu Mvondo Akam est Dg de la Cnps, depuis février 2008. Bien plus, la directrice générale adjointe de la Cnps , Élisabeth Ngatchou, est morte depuis mai 2019, après avoir mis 20 ans au poste. Les relations entre cette dernière et Olivier Noël Mekulu Mvondo, étaient orageuses.

Le conseil d'administration extraordinaire de la Cnps de ce jeudi 05 décembre 2019, nous renseigne-t-on, est présidé par la Pca, Madame, Mohamadou née Bilitte Haman Djoda.

Ce dernier pourrait voir Olivier Noël Mekulu Mvondo débarqué, un nouveau Dg nommé, et un nouveau directeur général adjoint désigné.

Wait and see.