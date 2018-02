CAMEROUN :: Corps Ã©lectoral : Le Rdpc est majoritaire dans les 10 rÃ©gions :: CAMEROON

CAMEROUN :: Corps électoral : Le Rdpc est majoritaire dans les 10 régions :: CAMEROON Le parti au pouvoir détient un nombre de conseillers municipaux qui lui garantit la victoire partout.

Il faudra un retournement de situation pour que le Rdpc perde un seul des 70 sièges de sénateur qui seront en jeu lors des élections du 25 mars prochain. D’une part, le parti au pouvoir dispose d’une majorité écrasante parmi les 10.626 conseillers municipaux appelés à voter. D’autre part, cette majorité se confirme dans chacune des 10 régions du pays. Cet avantage est pris en compte au Sdf, qui arrive loin derrière même s’il a le deuxième plus grand nombre d’élus dans les communes.

« Nous avons fait nos statistiques. Le corps électoral est favorable à notre adversaire plus qu’en 2013 », reconnait le sénateur Jean Tsomelou, par ailleurs secrétaire général du Sdf. En effet, le Rdpc compte aujourd’hui plus d’élus dans les communes qu’il y a 5 ans. Au Sdf, c’est une donnée à examiner avant de décider d’aller à la compétition ou de ne pas y être. Jean Tsomelou indique que la décision sera prise ce vendredi 9 février au cours de la réunion ordinaire du Conseil exécutif national prévue à Bamenda. En 2013, le Sdf avait décroché les sièges de sénateurs, soit 14 au total, dans les régions de l’Ouest et de l’Adamoua où les listes du Rdpc avaient été disqualifiées.

En 2018, le parti au pouvoir est donné vainqueur partout où ses listes seront en compétition, à moins que ses électeurs naturels ne lui tournent le dos. Rien n’est à exclure, prévient-on au Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc). Le parti dirigé par Maurice Kamto sera présent à toutes les élections et dans toutes les circonscriptions du pays, promettait il y a quelques jours le trésorier national, Alain Fogue.

Le Rdpc devra aussi se méfier de l’alliance constituée par le parti Univers de Prosper Nkou Mvondo, et le mouvement « 11 millions de citoyens » de Cabral Libii. Ici aussi, tous les scrutins sont en ligne de mire. Il reste aux autres formations politiques à dévoiler leurs intentions durant les 15 prochains jours, du moins avant la fermeture du délai des candidatures par Elecam.

Il y a notamment les partis qui avaient déjà enregistré zéro sénateur en 2013. L’Udc avait perdu à l’Ouest face au Sdf qui avait également battu l’Undp dans l’Adamoua. Même avec ses conseillers municipaux dans l’Extrême-Nord, le Mdr avait été battu par le Rdpc. Dans les 8 régions où il s’était présenté, le parti au pouvoir avait fait du 100%.