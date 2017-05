MUSIC/GABON: NANETH NKOGHE,LA GENEREUSE CHANTEUSE à la VOIX D'OR Lors du Festival FRO qui se tint dans son pays,le Gabon,en décembre 2015, la chanteuse gabonaise Naneth Nkoghé,au four et au moulin dans l'organisation trouva l'énergie et la voix pour nous gratifier de l'unes de ses nombreuses chansons, un moment très apprécier par l'auditoire qui comptait dans ses rang les chanteurs Annie-Flore Bathiéllilys, Freddy Massamba, Monk'e, Jenny Salgado,Meryem Sacy et bien d'autres, qui lui emboîtèrent le pas.

