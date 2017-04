CAMEROUN :: Yaoundé VI : Plus de trois mois sans maire :: CAMEROON La loi prévoit pourtant la désignation d?un nouveau chef de l’exécutif dans un délai de 60 jours.

#YaoundéVI D’après l’article 70 de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes, « en cas de décès, de démission ou de révocation du maire ou d’un adjoint au maire, le conseil municipal est convoqué pour élire un nouveau maire ou un adjoint au maire, dans les soixante jours qui suivent le décès, la démission ou la révocation ».

Cela fait pourtant plus de 90 jours que la mairie de Yaoundé VI est administrée de fait par Esther Effa, premier adjoint au maire, au terme de la signature de l’arrêté d’intérim, le 16 janvier dernier, par le préfet du département du Mfoundi. C’est en effet le 10 janvier 2017 que l’ancien maire, Martin Lolo, est décédé en France, au terme d’une longue maladie qui l’a tenu loin des affaires pendant plus de deux mois.

Le texte cité plus haut stipule en son alinéa 2 que « l'intérim est assuré pendant le délai prévu à l'alinéa 1 par un adjoint, suivant l'ordre de préséance ou, à défaut, par l'un des cinq conseillers les plus âgés, désigné par le conseil municipal ». Selon des indiscrétions, le conseil municipal devant aboutir à lanouveau maire ne s’est pas encore tenu pour cause de divisions au sein de l’exécutif communal. Le maire et ses adjoints constituent l'exécutif communal.

Des voix dénoncent en effet l’immixtion de la hiérarchie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc), majoritaire parmi les conseillers, et les manoeuvres des différents états-majors pour la désignation d?un candidat. Pendant ce temps, des candidatures plus ou moins déclarées s’impatientent et poussent pour la tenue du conseil.

Rappelons que la mairie d’arrondissement de Yaoundé VI traine derrière elle un passé tumultueux, avec notamment de nombreuses guéguerres enregistrées. En septembre 2013, c’est le maire d’alors, Jean Claude Adjessa Melingui, qui décède. Alors que plus tôt, en 2006, c’est Robert Atangana qui est débarqué pour des soupçons de malversations financières et d’absentéisme.