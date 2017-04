Cameroun: Etat de la lutte contre le paludisme : 4 000 décès par an dont 70% d’enfants de moins de 05 ans :: CAMEROON Ces statistiques, sont du Programme national de lutte contre le paludisme (Pnlp) dont Dr Dorothy Achu, secrétaire permanent, était face à la presse hier lundi, en prélude à la 10ème Journée mondiale de lutte contre cette maladie qui frappe l’Afrique à 80% des cas dans le monde.

#DrDorothyAchu Le 25 avril prochain, le Cameroun aux côtés des nations du monde, célèbrera la 10ème Journée mondiale de lutte contre le paludisme (Jmlp). Pour cela, une batterie de manifestations qui débutent ce mardi, a été mise en place dans le cadre de la Semaine camerounaise du paludisme. Mais avant cela, Dr Dorothy Achu a dû se plier hier à l’exercice qui consiste à dire aux Hommes de média, le chemin parcouru en un an.

De cette rencontre, le secrétaire permanent du Pnlp, renseigne qu’en 2016, le Cameroun enregistre 4000 décès résultant du paludisme dont 70% constitués d’enfants de moins de cinq ans. D’autre part, la région du Nord, avec un taux de morbidité de 29,3%, est la zone la plus atteinte au Cameroun par le paludisme, tandis que le Nord-Ouest, enregistre le taux de morbidité le plus bas, avec 13,06%. Quant au taux de couverture en moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (Milda), ce dernier, à en croire le Dr Dorothy Achu, est de 70%, mais avec seulement 56% du taux d’utilisation.

La suite de sa présentation du bilan de lutte contre le paludisme en 2016, informe cependant qu’entre 2000 et 2015, le Cameroun enregistre une réduction de l’incidence (contamination de nouveaux cas) de 41%, et 68% de baisse de mortalité. « Ces avancées, sont le fait d’investissements importants consentis par l’Etat et ses partenaires », a-t-elle renchéri, avant d’ajouter que 15 pays d’Afrique, totalisent à eux-seuls, 80% de cas de paludisme dans le monde, dont les 78% de morts y afférents. Un peu paradoxal et troublant, le résultat selon lequel, des 4000 personnes qui décèdent du paludisme au Cameroun, 70%, sont des enfants de moins de cinq, alors que le traitement pour cette tranche de la population, est gratuit, de même que pour les femmes enceintes.

Dans son souci d’accompagner les efforts du Pnlp dont on saurait dire qu’il n’aura pas fait reculer cette pandémie qui tue encore beaucoup au Cameroun, Camer.be, vous livre ici, le programme des activités liées à la Semaine du paludisme. Ici est donné, le programme de ce mardi 18 avril 2017. Le thème de cette 10 Jmlp, est : « En finir avec le paludisme pour de bon », avec pour slogan « Nous sommes la génération qui peut éliminer le paludisme ».

Mardi 18 avril 2017 :

12h : Lycée de Biem-Assi (Yaoundé) Inauguration de la peinture murale de sensibilisation sur le paludisme

12h 30 -16h 30 : Amphi 300 de la FMSB de l’Université de Yaoundé I, Symposium sur le paludisme

08h-15h : Yaoundé (10 communautés éducatives), Information sur les services et soins offerts par le Pnlp et sensibilisation sur les enjeux et défis de l’engagement des communautés éducatives

09h- 15h :Touboro, Lolodorf et Meiganga, Causeries éducatives dans 30 établissements scolaires (10 par district de santé)

14h-17h, Ecole publique de Meidougou et Lycée classique de Meiganga, Réalisation de deux peintures murales

08h – 16h : Communauté (Centre, Nord-Ouest et Sud), Campagne de sensibilisation sur le paludisme par 150 ASC

08- 16h : 27 districts de santé du Centre, Nord-Ouest et Sud, Célébration de la Jmlp

08h 16h : Journées portes ouvertes au siège de MC-CCAM

12h- 14h : Mbanjock, Campagne de sensibilisation sur le paludisme par les gouvernements d’enfants des écoles primaires

12h- 14h : Littoral et Ouest (Districts de santé), Investissement par les ASC polyvalents.