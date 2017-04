Le groupe hospitalier Acibadem s’installe au Cameroun :: CAMEROON Le groupe Turc appartient au réseau mondial International Healthcare Holding (IHH) et entreprend un déploiement au Cameroun dans le médical, les services du paramédical, les équipements et l’administration.

#GroupeTurc Faciliter l’accès aux soins de santé.

On dirait une bouffée d’oxygène pour les populations Camerounaises en proie à toutes les difficultés liées à l’acces aux soins de santé. A la délégation régionale de la sante publique à Douala on confesse qu’il s’agit « d’une initiative à encourager par les pouvoirs publics. On doit ouvrir grandement les portes à ce groupe qui fait ses preuves au niveau mondial en accordant autant de partenariats avec des établissements hospitaliers confrontés à des carences au niveau des équipements, des personnels qualifiés et du plateau technique » Effectivement et de fait, depuis plus d’un an, à l’initiative d’un médecin Camerounais, le groupe hospitalier Acibadem s’est engagé dans des relations de partenariat avec les hôpitaux et services de santé du Cameroun pour la prise en charge dans ses hôpitaux de Turquie des cas des patients dont la prise en charge est limitée au Cameroun.

Des services à valeur ajoutée médicale

Il s’agit là d’un cas parmi la pléthore de services qu’offre le groupe Turc dans sa politique de rapprochement du malade aux soins. Entre autres Acibadem mobile qui offre des services de soins d’urgence à domicile, en route, au bureau, sur les sites industriels ainsi que l’évacuation d’urgence. Acibadem Labs offre un service de laboratoire comprenant la génétique, la pathologie et une banque de don de sang, de cordon ombilical et de cellules souches. Pour la formation d’un personnel qualifié et à la pointe de la technologie médicale, l’université Acibadem ouvre sa faculté de médecine, ses écoles d’infirmiers et de personnel administratifs des hôpitaux aux étudiants Camerounais.

Un « know how » mondial au service du Cameroun.

Dans ce cadre, des responsables du groupe hospitalier séjourneront au Cameroun à partir du 21 Avril 2017. Ce sera l’occasion de finaliser son contrat de partenariat avec le centre médical du Jourdain à Yaoundé et la mise en place de son premier « Acibadem corner » ; un services d’information du groupe au Cameroun. Il n’est pas superflu de noter que le groupe qui voit le jour en 1991 en Turquie est coté en bourse comme deuxième plus grand groupe médical au monde. Il exerce ses activités au sein de 22 hôpitaux pluridisciplinaires et 19 cliniques dans le monde. Avec une équipe de 4000 médecins, 6000 infirmiers et 22500 personnels administratifs.