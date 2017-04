CAMEROUN :: Cameroon: MDI position on the “Anglophone crisis” Since November 2015, Cameroon is shaken by a socio-political crisis whose symptoms are most visible in the Northwest and Southwest regions. We have witnessed police brutality, arbitrary arrests, and other human rights violations. As we speak, internet service has been blocked by the government in the two regions while schools and universities are shut down and ghost towns are faithfully observed one day a week. What many observers have termed the “Anglophone crisis” has brought to the fore a national debate on the NATURE and the Form of the Cameroonian State. The Movement for Democracy and Interdependence must make its position known on such a crucial issue.

#WeHave We are an African people. We claim the glory of Ancient Egypt and the splendor of all of classical Africa. Our Continent is rich and diverse but is exploited by foreign and domestic predators. We have a common past and an undeniable cultural unity. We will find full Renaissance in the total liberation and unification of Africa and Africans at home and abroad. We are neither Francophone nor Anglophone. We do not claim as ours nor do I hold dear the French or British culture imposed upon our people.We do not believe that 45 years of British indirect rule and 100 years of French colonialism have genetically modified our people into a different species.

As an African seeking freedom and unity for his people, we naturally support any group fighting for its legitimate rights. We believe that no group of African should be disenfranchised or marginalized by internal or external forces. If this happen, I support their rights to resist by any legitimate means available to them. If they choose peaceful protest, the government is duty bound to allow their free expression, to listen to their grievances and to protect them in the exercise of this fundamental right.

From that stance, we have expressed my support for the legitimate demands of the Common Law attorneys and the Teachers’ Union of the Anglophone subsystem of education in Cameroon. We support their peaceful resistance to the insensitive government. In the face of the non-implementation of constitutionally prescribed decentralization, I understand why some people may demand a return to a two-state federation. We mainly blame the CPDM government apathy for the resurgence of secessionist tendencies, which obviously I do not support

Just like we have harshly condemned police violence against peace demonstrators in Bamenda and Buea, we cannot remain silent in the face of the violent treatment meted out to children wishing to go to school. We also distanced ourselves from the divisive and petty minded rhetoric that seeks to pin all "Francophones" against all "Anglophones" and vice versa. We categorically reject all secessionist tendencies. We condemn the tribal underpinnings which tends to present the French backed and Yaoundé based regime as a “beti ewondo regime”. We reject the regionalization of the issue. The debate on the nature and the form of the State cannot be viewed as an Anglophone problem, it is a National issue. A country cannot have one political dispensation for some citizens and a different one for others. One cannot save a cabin from a sinking ship.

In our view, Cameroon has two main problems: The first one is due to its neocolonial nature. France continues to bear undue influence on the affairs of the country. The second problem is that the hypercentralised dictatorial form of government. The two problems are interwoven. One cannot be solved without the other. All other problems we have in Cameroon (Anglophone problem, problems in the Northen regions, problem in the East, corruption, poverty, lack of ethics, etc...) can be traced back to the 2 original sins.

What we need to do is to break neocolonial ties with France and dismantle the dictatorial regime of Yaoundé. We can achieve above by uniting and mobilizing all Cameroonians against the common foes (France and its puppet regime) and by using all legitimate forms of struggle to achieve victory over them. Once the People have vanquished the oppressors, we can now as free and sovereign people hold a constitutional conference that will set up a new political dispensation in Cameroon. The new political dispensation will be informed by our common long and deeply entrenched African history and values, it will incorporate our short colonial history but more importantly it will project us to a grand place in the constellation of United African Nations.

We do not believe in turning back the wheels of history. For us, it is forward ever backward never. We therefore do not subscribe to the return to the 1961 two state federation. It did not work then and it is not likely to work today. As proud Africans, we believe that we cannot ossify our future within the confines of colonial heritage. Let us be creative and come up with innovative solutions. We prefer to go into this debate with broad principles and an open mind. The regions whatever their number must be economically viable, they must not be ethnically monolithic. Cameroonians must be free to move, settle, vote and be elected in any region. The central government should be bestowed with the powers just necesssary to keep the ensemble united and moving in the same direction.

No revolution has ever been successful when it was based on lower ideals than the ones fought against. Let us not be lowly. Let us unite and change the whole of Cameroon. No cabin can be saved alone out of a sinking ship. The notion that one or two regions of the country can find a solution that does not entail the complete overhaul of the Cameroonian political system is an utopia. All of Cameroon will change together or sink together

Movement for Democracy and Interdependence, March 2017

Français

Communiqué du MDI sur la crise dite Anglophone

Depuis le mois de Novembre 2016, le Cameroun est secoué par une crise sociale et politique dont les symptômes se manifestent sévèrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Avec son cortège de brutalité policière, d’arrestations arbitraires, de procès en sorcellerie, de violations de droits de l’homme, le tout aggravé par la suspension d’internet dans les deux régions du pays, l’arrêt des cours dans les écoles et universités et des villes mortes, ce que beaucoup d’observateurs appellent la « crise anglophone » vient remettre à jour un débat national sur la nature et la forme de l’Etat au Cameroun. Le Mouvement pour la Démocratie et l’Interdépendance (MDI) se doit de prendre position sur cette question qui est à nos yeux un problème national

Nous sommes des Africains. Nous revendiquons la gloire de l'Afrique ancienne et la splendeur de toute son histoire classique. Notre continent est riche et diversifié, mais il est exploité par des prédateurs étrangers et domestiques. Nous avons un passé commun, une unité culturelle indéniable et nous œuvrons pour notre Renaissance qui ne peut trouver sa meilleure expression que dans la libération totale et l’unification de l’Afrique et des Africains sur le Continent et dans la Diaspora. Nous ne se sommes donc ni francophones ni anglophones. Bien que prenant acte de l’influence culturel néfaste de la colonisation, nous ne faisons pas nôtre les cultures française et britannique imposées à notre peuple dans des conditions dramatiques. Nous ne pensons pas que 45 ans de régime indirect britannique et 100 ans de colonialisme français au Cameroun aient génétiquement modifié notre peuple en des espèces différentes.

En tant qu'Africains en quête de liberté et d'unité, nous sommes naturellement favorables à tout groupe qui lutte pour ses droits légitimes. Nous pensons qu'aucun groupe d'Africains ne doit être privé de ses droits ou marginalisé par des forces internes ou externes. Si cela se produit, nous soutenons leur droit à résister par tout moyen légitime dont il dispose. Il est du devoir du gouvernement de permettre et de protéger la liberté d’expression, et d'écouter avec attention les griefs du Peuple.

De ce point de vue, nous avons exprimé notre soutien aux demandes légitimes des avocats de Common Law et du syndicat des enseignants du sous-système anglophone de l'éducation au Cameroun. Nous avons soutenu leur résistance pacifique face à un gouvernement insensible et allergique au dialogue franc. Nous condamnons sans réserve la brutalité policière contre des manifestants pacifiques. Nous demandons la libération sans condition des personnes arrêtées et le rétablissement immédiat d’internet dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En refusant de mettre en œuvre la décentralisation quoiqu’imparfaite, prescrite par la Constitution de 1996, le régime RDPC, porte la responsabilité première de la résurgence des voix qui réclament un retour au fédéralisme à deux états et au réveil des tendances sécessionnistes chez certains de nos compatriotes.

Nous avons également exprimé notre réprobation face à la violence faite aux élèves qui souhaitaient se rendre à l’école. Nous nous sommes distancés de la rhétorique mesquine qui vise à monter tous les «francophones» contre tous les «anglophones» et vice versa. Nous avons rejeté la

régionalisation ou la tribalisation d’un débat à caractère national, tout autant que la sécession. La revendication pour un gouvernement proche du peuple et à son service est une revendication nationale et non régionale. Le débat sur la nature et la forme de l'état ne saurait être uniquement une question anglophone, elle concerne le pays tout entier. En effet, il n’est pas possible d'instaurer une forme de l'Etat pour certains citoyens sans l'instaurer pour les autres. Personne ne peut sauver une cabine d'un navire qui coule.

Selon nous, le Cameroun a deux problèmes principaux: Le néocolonialisme français et le régime hyper centralisé et dictatorial de Yaoundé. Ces deux problèmes sont intimement lies et l’un ne peut être résolu sans l’autre. Tous les autres problèmes au Cameroun (la question anglophone, les problèmes dans le Septentrion, les difficultés dans la région de l’Est, la corruption, la gabegie, la paupérisation, etc…) trouvent leur origine dans ses deux péchés originels

Nous devons donc briser les liens néocoloniaux avec la France et démanteler le régime dictatorial UNC-RDPC. Pour y arriver, nous devons unir et mobiliser tous les Camerounais contre les ennemis communs (La France et ses suppôts camerounais) et utiliser tous les moyens légitimes de lutte pour les vaincre. Une fois les oppresseurs vaincus, nous pourrons alors, en tant que peuple libre et souverain, organiser une conférence constitutionnelle qui mettra en place des nouvelles institutions politiques plus proche et au service du Peuple. Les nouvelles institutions prendront en compte notre histoire et nos valeurs communes africaines. Elles intègreront certes des éléments de notre courte histoire coloniale, mais plus importante, elles seront conçues pour nous amener à jouer un rôle important dans la constellation des Nations Unies d’ Afrique.

Nous ne souscrivons donc pas à un retour au fédéralisme à deux états de 1961. Il n’a pas marché en son temps et ne marchera pas non plus aujourd’hui. De plus en tant Africains nous ne saurions ossifier notre futur dans les limites de notre passé colonial. Soyons créatifs et trouvons des solutions innovantes. Le MDI préfère entrer dans ce débat avec des principes généraux et un esprit ouvert. Les régions peu importe leur nombre doivent être économiquement viables, elles ne doivent pas être fondées sur les ethnies. Les Camerounais doivent être libres de se déplacer, de régler, de voter et d'être élus dans toute région. Le gouvernement central doit être doté des pouvoirs justes nécessaires pour maintenir la cohésion de l'ensemble et le faire avancer dans la même direction.

Une révolution ne peut réussir que si elle est base sur des idéaux plus élevés que ceux qu’elle combat. Chassons la petitesse d’esprit de nos rangs. Unissons-nous pour changer le Cameroun tout entier. Nul ne peut sauver sa cabine d’un bateau qui coule. L’idée selon laquelle une région du pays peut régler ses problèmes sans un changement radical de l’ensemble du système est une utopie. Tout le Cameroun sera sauvé ou il coulera entièrement

Mouvement pour la Démocratie et l’Interdépendance,

Mars2017