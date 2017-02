FRANCE-ROMAN: LA PORTE DE MINUIT DE FLORENCE TSAGUE DÉCRYPTÉE SUR LE PLATEAU DE SOPIEPROD Ce recueil de 105 pages, nous relate 4 nouvelles captivantes et bouleversantes qui emportent son lecteur dans les tréfonds d'un univers ou les dimensions entre la tradition et le modernisme, le réel et l'irréel, le visible et l'invisible se confondent. Et pour clôturer la liste aussi alléchante des nouvelles, un cadavre pour un Remaniement Ministériel préoccupe également l'écrivain.

#RemaniementMinistériel Née à Bafou dans le département de la Ménoua à l'Ouest du Cameroun, Florence TSAGUE que nous recevons dans cet entretien, est actuellement chargée de cours à l'Université de Wuppertal en Allemagne.

Décryptage de "la porte de minuit" avec son auteur.