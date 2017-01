NIGÉRIA :: Aliko Dangote, deuxième Noir le plus puissant au monde en 2016 :: NIGERIA Selon le classement du magazine Forbes, publié le 14 Décembre dernier, le milliardaire nigérian Aliko Dangote est sur la seconde marche du podium des personnalités noires les plus puissantes au Monde.

#AlikoDangote « Il y a près de 7,4 milliards de personnes sur la planète Terre, mais il y a 74 hommes et femmes qui font tourner le monde » ~ Forbes

Le magazine économique Forbes, fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes est réputé pour ses différents classements publiés annuellement. Cette année, Forbes a attribué à Aliko Dangote la seconde place des personnes noires les plus puissantes au monde, après Barack Obama. En effet, celui qui est considéré comme l’homme le plus riche d’Afrique est classé au 68 ème rang, à vingt places de l’actuel président américain qui se classe lui à la 48 ème place.

M. Dangote se retrouve aussi, de facto, être la seconde personnalité africaine la plus puissante, derrière le président Egyptien Abdel Fatah el Sissi. L’homme d’affaires Haoussa de 59 ans est une force de frappe financière incontournable en matière de développement et d’investissement en Afrique.

Le PDG de Dangote Group, est un habitué des classement Forbes. Il a déjà été classé :

67 ème personne la plus riche dans le monde et la plus riche en Afrique en 2013

23 ème personne la plus riche dans le monde en 2014

Personnalité de l’année en 2014

La personne la plus riche en Afrique en 2015

La plus grosse fortune du Nigéria et la 51 ème fortune du monde en 2016

Pour la petite histoire, en 2007 Forbes affirmait qu’Oprah Winfrey était la personne « noire la plus riche du monde« . Aliko Dangote alors peu connu en dehors du Nigeria, avait rétorqué publiquement qu’il était « bien, bien plus riche qu’Oprah Winfrey« . Il dépassera d’ailleurs les 15,3 milliards d’euros en 2013 et son groupe est ses parts dans ses sociétés cotées en bourse s’élèvent à plus de 28 milliards de dollars.

Aliko Dangote à bâti sa fortune colossale en fondant Dangote Cement, le plus grand producteur de ciment du continent. En 2015, Dangote Cement crée de nouvelles usines au Cameroun, en Ethiopie, en Zambie et en Tanzanie. La société produit plus de 30 millions de tonnes par an et compte doubler sa capacité à l’horizon 2018. A travers son entreprise, Aliko Dangote est présent dans 16 pays du continent. Son secret ? :

« réinvestir ses profits dans le pays au lieu de cacher l’argent dans des coffres suisses, mener un train de vie modeste et tout miser sur le marché intérieur du pays le plus peuplé d’Afrique »

en Février, il annoncé son projet «rice for all» (riz pour tous, ndlr) au Nigeria avec comme objectif de rendre le pays autosuffisant en matière de riz.

en Juin, Dangote Group acquière des parts dans la African Export-Import Bank afin, selon Dangote, de promouvoir l’intégration régionale et le commerce intra-africain.

acquière des parts dans la African Export-Import Bank afin, selon Dangote, de promouvoir l’intégration régionale et le commerce intra-africain. en Septembre, Il devient PDG de General Electric Africa, en tant que coprésident du conseil d’administration du Business-Center US-Africa.

Il annoncera le même mois la construction de la plus grande raffinerie d’Afrique, visant une capacité de production de 400 000 barils par jour.

En 2016, Aliko Dangote n’a pas chômé :

Critiqué pour ses accointances avec la junte militaire de 1983 à 1999, Aliko Dangote n’en reste pas moins une référence en terme d’entrepreneuriat afro et d’investissement sur le continent. Comme lui nous croyons fermement que :