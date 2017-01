CAMEROUN :: Transferts internationaux : Pourquoi il est difficile d’envoyer de l’argent à l’étranger :: CAMEROON Les établissements financiers partenaires de Western union et Money Gram ont préféré suspendre les opérations plutôt que de sacrifier à la taxe à l’exportation dont le taux est désormais de 33,33%.

#WesternUnion Tout part de la loi de finances 2015. Ce texte législatif fixe à 33,33% le taux à reverser au trésor public par envoi. Seulement, dans le partenariat qui lie Western Union et Money Gram à leurs agents que sont certaines banques camerounaises, ces derniers perçoivent un maximum de 20% sur ces commissions. Pour ces agents, reverser 33,33% au trésor public alors qu'ils ne gagnent que 20% cause un réel manque à gagner. Ils disent payer plus qu'ils n’en reçoivent de leur partenaire.

Conséquence, le service d’envoi d’argent dans les établissements financiers partenaires de Western Union et Money Gram a été suspendu depuis plusieurs mois déjà, seuls les retraits sont opérationnels. « Il sera ardu que la situation s’améliore. Western Union et Money Gram qui sont nos partenaires ne se sont toujours pas prononcés sur cette situation. Nous avons décidé de suspendre les envois d’argent internationaux, en attendant qu'ils acceptent de supporter cette taxe, ou une partie. C’est le seul moyen de trouver un compromis.

Les banques accepteront difficilement que l’intégralité des commissions soit taxée. Ce qui pourrait entrainer la fermeture des départements Western Union et MoneyGram dans les banque et microfinances partenaires. Pour l’instant, c’est chacun qui se débrouille comme il peut pour envoyer de l’argent à l’étranger », nous a confié un banquier. Cette suspension met à mal non seulement le secteur bancaire, mais aussi plusieurs usagers.

Notamment les commerçants et les étudiants qui en paient le prix fort. C’est le cas de Dieudonné et Daniel, respectivement étudiant et commerçant. « J’ai été admis dans une université au Canada, il fallait verser la première partie des frais de scolarité. Quand je me suis rendu dans des établissements agréés pour le transfert d’argent via Western Union, j’ai appris que les envois d’argent à l’international ne se faisaient pas depuis plusieurs mois. Non convaincu, je me suis rendu dans plusieurs autres lieux de transfert d’argent où j’ai reçu la même information. Le transfert était pour moi le seul moyen pour m’acquitter rapidement de ces frais.

C’est finalement par virement que j’ai dû le faire. Mais, je n’ai pas encore reçu la confirmation que le montant demandé a été viré. Ça met long pour arriver à destination et je crains que l’argent arrive après les délais », se plaint Dieudonné.

« Je devais payer un fournisseur avec qui je commençais à peine à traiter. Il était question que je lui envoie rapidement de l’argent pour qu'il m’envoie la marchandise. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire dans les délais. J’ai dû contacter un proche en Europe qui a géré directement cette transaction avec quelques jours de retard. Ce qui a eu un impact sur mes activités », explique Daniel. Pour les acteurs du secteur bancaire, le virement par carte visa est le moyen le plus sûr et efficace pour envoyer de l’argent à l’étranger.

Sur un autre aspect, les conséquences peuvent être plus désastreuses. Car, selon nos sources, les agents qui travaillent dans ces départements peuvent être remerciés. Y-a-t-il d’autres raisons qui pourraient motiver la décision de taxer davantage ces envois ? Difficile de le savoir. Dans tous les cas la Banque mondiale évalue le coût des transferts à 12,4 % de la somme envoyée, ce qu’elle explique par la « faible concurrence » sur ce marché.

Malgré cette domination, la Banque mondiale s’est fixé pour objectif de ramener à 5 % le coût des envois de fonds dans le monde. L’enjeu est de taille : en cas de réussite, l’ensemble des migrants africains et leurs familles économiseraient 4 milliards de dollars par an, selon l’institution.

Les nouvelles technologies, notamment les monnaies virtuelles, pourraient contribuer à casser le duopole Western Union-MoneyGram.