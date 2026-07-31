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Éliminatoires CAN 2027 : le groupe G du Cameroun, plus piégeux qu’il n’y paraît
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Éliminatoires CAN 2027 : le groupe G du Cameroun, plus piégeux qu’il n’y paraît

Entre le Cameroun, quintuple champion d’Afrique, et le trio formé du Congo, des Comores et de la Namibie, il ne semble pas y avoir photo. Le tirage des éliminatoires de la CAN 2027, promis au Kenya, à l’Ouganda et à la Tanzanie, a placé les Lions Indomptables devant un groupe G plus que jouable. C’est peut-être là que se loge le piège : peu de supporters pardonneraient une sortie de route sur une voie a priori aussi dégagée.

Les Comores d’entrée, puis le « chaudron » de Brazzaville

L’aventure commencera à domicile, face aux Comores, entre le 21 septembre et le 6 octobre. L’adversaire n’a plus rien du Petit Poucet, les Cœlacanthes ayant pris part à deux des trois dernières phases finales.

Ils ont surtout laissé au public camerounais un souvenir cuisant, ce huitième de janvier 2022 disputé, faute de gardien valide, avec un défenseur dans les buts, et perdu. Leur banc revient désormais à Hubert Velud, vieux routier des pelouses africaines.

Dans la même fenêtre, les Lions iront défier le Congo à Brazzaville. Un temps écartés des terrains par leur suspension par la FIFA, les Diables Rouges abordent ces éliminatoires comme de vraies retrouvailles avec leur public. Le derby d’Afrique centrale a d’ailleurs sa mémoire : c’est à Yaoundé même que le Congo décrocha son unique titre continental, en 1972.

Viendra ensuite, en novembre, une double confrontation face à la Namibie, équipe rugueuse qui s’était offert la Tunisie à la CAN 2023. Les deux dernières journées se disputeront en mars 2027, selon le calendrier complet publié par la CAF. Seuls les deux premiers du groupe verront l’Afrique de l’Est.

Une équipe déjà esquissée autour de Bryan Mbeumo

En attendant, c’est en club que se jaugera la forme des cadres, à commencer par Bryan Mbeumo. Celui-ci sort d’une première saison réussie à Manchester United, avec 12 buts dont trois face à City, Liverpool et Arsenal.

Son club, de retour en Ligue des champions, entrera en lice le 22 août sur la pelouse du promu Hull City.

L’affiche est d’ailleurs déjà cotée en prématch, avec une victoire mancunienne cotée à 1,44. Ce soir-là, les supporters camerounais auront la possibilité de parier en live soccer , un mode où les cotes se recalculent au fil du match, à chaque action clé et avec les statistiques en temps réel à l’appui.

Pour ce qui est de l’entraîneur, verra-t-on du changement en cours de route ?

La question se pose régulièrement pour une sélection sortie en quarts de finale par le Maroc en janvier et privée du Mondial cet été. David Pagou tient certes la maison depuis le départ de Marc Brys, fin décembre. Il a rajeuni l’effectif à grands traits, et sa victoire de mars contre la Chine (2-0), arrachée à neuf lors des FIFA Series, plaide pour lui.

La Fecafoot a néanmoins engagé cet été des discussions avec des candidats, dont Hervé Renard. On se rappellera que l’homme à la chemise blanche, seul sélectionneur sacré avec deux nations différentes (la Zambie en 2012 puis la Côte d’Ivoire en 2015), avait été approché en 2024, sans suite.

Les FIFA Series de mars ont en tout cas dessiné une équipe à double visage. Relativement solide en 3-5-2 contre l’Australie (défaite 0-1), elle a montré un visage plus offensif dans le 4-3-3 retenu face à la Chine (victoire 2-0). C’est peut-être ce chantier tactique, plus encore que le nom assis sur le banc, qui dira si ce groupe G est aussi jouable qu’annoncé.

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