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© Camer.be : Isaac Ekwalla
- 11 Jul 2026 17:29:37
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AFRIQUE DU SUD :: Le football sud-africain en deuil :: SOUTH AFRICA
Le milieu de terrain international sud-africain Jayden Adams est décédé ce samedi 11 juillet 2026 à l’âge de 25 ans.
Ce qu’on sait
Parcours récent : Il venait d’être sélectionné le 28 mai 2026 par Hugo Broos pour participer à la Coupe du monde 2026. Il y a joué 3 matchs.
Club : formé au Stellenbosch FC, il jouait au poste de milieu central.
Sélection nationale : Première cape avec les Bafana Bafana le 13 juillet 2022 contre le Mozambique. Il avait aussi disputé la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.
Circonstances du décès
Les versions divergent encore et les autorités n’ont pas communiqué de cause officielle :
Selon la presse locale sud- africaine, il aurait été retrouvé mort dans un hôtel.
D’autres sources évoquent un suicide à domicile, alors qu’il venait de perdre sa grand-mère il y a deux semaines.
À ce stade, la cause exacte n’a pas encore été élucidée par les autorités.
Le football sud-africain perd un joueur de 25 ans qui venait d’atteindre le sommet avec une Coupe du monde. Et il avait encore tout l'avenir devant lui, avec encore environ 10 ans comme footballeur professionnel.
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