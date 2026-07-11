Camer.be
Le football sud-africain en deuil
AFRIQUE DU SUD :: SOCIETE

AFRIQUE DU SUD :: Le football sud-africain en deuil :: SOUTH AFRICA

Le milieu de terrain international sud-africain Jayden Adams est décédé ce samedi 11 juillet 2026 à l’âge de 25 ans.

Ce qu’on sait 

Parcours récent : Il venait d’être sélectionné le 28 mai 2026 par Hugo Broos pour participer à la Coupe du monde 2026. Il y a joué 3 matchs.
Club : formé au Stellenbosch FC, il jouait au poste de milieu central.
Sélection nationale : Première cape avec les Bafana Bafana le 13 juillet 2022 contre le Mozambique. Il avait aussi disputé la CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Circonstances du décès 

Les versions divergent encore et les autorités n’ont pas communiqué de cause officielle :
Selon la presse locale sud- africaine, il aurait été retrouvé mort dans un hôtel.
D’autres sources évoquent un suicide à domicile, alors qu’il venait de perdre sa grand-mère il y a deux semaines.

À ce stade, la cause exacte n’a pas encore été élucidée par les autorités.

Le football sud-africain perd un joueur de 25 ans qui venait d’atteindre le sommet avec une Coupe du monde. Et il avait encore tout l'avenir devant lui, avec encore environ 10 ans comme footballeur professionnel. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Recensement Général de la Population et de l'Habitat: L'implication de ASBY donne un nouvel élan
Enfants fantômes : 35 milliards volés, pas de remboursement
Douala : 6 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Bonamoussadi
Le football sud-africain en deuil
Wazdan Prise Drop : ouvrez l’accès à la fortune de Supergooal !
Bac 2026 bloqué à Dschang : les profs exigent 616 millions
Énergie:le ministre Eloundou Essomba engage l'État à fournir 10 MW à Acero Metal pour 1 200 emplois
Yaoundé I : la justice donne raison à Fridolin Nke
80 corps sans sépulture : l'appel déchirant de l'Hôpital Central
Bonaberi : un grand-père met sa petite-fille de 13 ans enceinte
David LAM MINH, un nouvel engagement AGL pour développer la RCA
Pourquoi la Procureure adjointe de la CPI s'est-elle rendue au Tchad?
Devenez Rédacteur

Les + récents

15:01
700 millions de l'État, revendue 15 millions : le gâchis Telesud

700 millions de l'État, revendue 15 millions : le gâchis Telesud
14:29
Pourquoi le Cameroun n'avance pas

Pourquoi le Cameroun n'avance pas
12:42
Pourquoi fermer les églises et pas les bars à Yaoundé ?

Pourquoi fermer les églises et pas les bars à Yaoundé ?
11:33
Marcel Tchangué:Il restera de toi des souvenirs inoubliables

Marcel Tchangué:Il restera de toi des souvenirs inoubliables
07:16
Recensement Général de la Population et de l'Habitat: L'implication de ASBY donne un nouvel élan

Recensement Général de la Population et de l'Habitat: L'implication de ASBY donne un nouvel élan

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

canal de vie

Vidéo de la semaine

AZIZ MOUNDE: HOMMAGE A ALAIN LE MIGNON
GASTON KELMAN décrypte NDAP BIKOKOO à Paris
HERVE MATHOUX SON REGARD SUR LE FOOT AFRICAIN SES 10 DERNIRERE ANNEES
Dr Christian TCHAM entretien après la conférence de presse à Paris
Dr Christian Tcham à propos de Mesitraining

évènement

Vidéo

Jeunesse engagée : retour sur la finale du Challenge PDF à Bruxelles
WILFRIED EKANGA À BRUXELLES : Il explique les objectifs du PDF, du MRC et les défis à venir
Charlotte Dipanda en concert à Bruxelles : une soirée qui restera dans les mémoires
Charlotte Dipanda au Cirque Royal : une première historique pour la musique camerounaise
Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur

L'actualité en vidéo