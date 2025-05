CAMEROUN :: Issa Tchiroma Bakary : Revirement en 2025 et appel à la liberté de vote face à Paul Biya :: CAMEROON

Issa Tchiroma Bakary, président du Front National pour le Salut du Cameroun (FSNC), opère un virage spectaculaire à l’approche de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Lui qui fut un soutien indéfectible de Paul Biya durant des décennies, appelle désormais ses militants à « choisir librement et objectivement » le prochain chef de l’État, marquant une rupture historique avec le régime RDPC.

Revirement politique : Du soutien inconditionnel à l’indépendance

En 2025, Issa Tchiroma Bakary surprend en déclarant : « Je ne suis pas un dictateur. Je demande à tous les militants du FSNC de choisir librement leur candidat. […] Je n’ai aucun candidat à leur proposer. » Une posture contrastant radicalement avec ses prises de position passées.

- 2011 et 2018 : Il qualifiait Paul Biya de « Champion », « homme bon et sage », louant ses actions pour le Grand-Nord et le remerciant « encore une fois » pour sa confiance.

- 2004 : Le même homme dénonçait un « régime thuriféraire » et « dangereux », accusant le RDPC de nuire à la paix sociale.

Ce retournement interroge sur les motivations profondes du ministre : stratégie électorale, désillusion face au régime, ou tentative de repositionnement dans un paysage politique en mutation ?

Enjeux pour le FSNC : Entre liberté et opportunisme

En refusant d’imposer un candidat, Tchiroma Bakary cherche-t-il à redorer l’image du FSNC, souvent perçu comme un satellite du RDPC ? Cette annonce survient dans un contexte de crise de légitimité des partis d’opposition traditionnels, critiqués pour leur complaisance envers le pouvoir.

Certains analystes y voient une manœuvre pour capter l’électorat jeune, las des alliances clientélistes. D’autres dénoncent un calcul opportuniste, anticipant un possible effritement du régime Biya après 43 ans de pouvoir.

Réactions et implications

La déclaration de Tchiroma Bakary divise l’opinion :

- Soutiens : Saluent une « démocratisation interne » du FSNC et un pas vers la transparence.

- Détracteurs : Dénoncent une « mascarade », rappelant que le parti n’a jamais présenté de candidat contre Biya depuis sa création en 1997.

Reste que ce revirement relance le débat sur l’alternance politique au Cameroun, où l’opposition peine à s’unir face au RDPC.