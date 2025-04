CAMEROUN :: Décès de Patrick SAPACK à Bertoua : une voix panafricaine et critique s’éteint :: CAMEROON

Le journaliste et panafricaniste Patrick SAPACK a trouvé la mort ce samedi 19 avril 2025 à Bertoua, dans des circonstances encore troubles.

Nous reporte-t-on il a été pris d’un malaise en fin de matinée avant que sa famille ne l’emmène à l’hôpital, mais il n’aurait pas survécu au voyage. Tout laisse à penser que Patrick SAPACK serait mort avant même d’arriver à l’hôpital. Si rien ne vient pour l’heure l’étayer, de premières rumeurs font d’ores et déjà état d’empoisonnement.

Un engagement citoyen jusqu’au bout

Patrick SAPACK fut une personnalité du mouvement citoyen au Cameroun, plus particulièrement dans la région de l’Est. Dernièrement, le journaliste s’était particulièrement investi dans l’Opération 4000 Signatures, une initiative citoyenne qu’il avait alors portée pour mobiliser la population de Bertoua contre ce qu’il dénonçait comme étant une mauvaise gouvernance et des abus de la part des élites locales. À travers sa chronique "L’Éveil de l’Est », Patrick SAPACK n’avait eu de cesse de dénoncer sans ménagement les injustices et les dérives des gouvernants, ce qui lui avait valu autant d’admirateurs que de détracteurs.

Un passé marqué par la répression

Emprisonné, Patrick SAPACK avait publiquement affirmé avoir été victime d’une machination fomentée par de hauts personnage du pays. Une période qui l’avait marquée et qui, s’il en était besoin, n’avait que renforcé encore et encore son engagement pour la justice sociale et la liberté d’expression. Un combat citoyen qui lui aura valu menaces et intimidations à maintes reprises, mais qu’il n’aura jamais fini de mener, pour finir par incarner, une certaine résistance intellectuelle rare chez les journalistes du Cameroun tel qu’ils se font connaître.

Une mort qui divise et émeut

La nouvelle de son décès a provoqué une vive émotion, notamment dans les milieux militants et journalistiques. Plusieurs voix s’élèvent pour réclamer une enquête approfondie sur les causes exactes de sa mort, d’autant que ses prises de position en faisaient une cible potentielle. Les autorités n’ont pour l’heure pas communiqué officiellement sur d’éventuelles investigations.