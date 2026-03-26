56 320 euros et du THC : la douane camerounaise frappe à l’aéroport de Yaoundé :: CAMEROON

56 320 euros en liquide, 1 940 grammes de THC : deux saisies en quelques jours

La Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) de Yaoundé-Nsimalen a réalisé deux interceptions majeures. Un voyageur camerounais, en instance d’embarquement pour un séjour d’affaires en Chine, transportait 56 320 euros en espèces sans déclaration douanière. Parallèlement, un autre passager, descendu d’un vol international d’Air France, a été intercepté avec 36 cigarettes électroniques contenant du THC.

Deux interceptions, deux profils distincts

La première saisie concerne une somme de 56 320 euros, soit 36 943 498 FCFA. Le voyageur, un Camerounais, s’apprêtait à embarquer pour la Chine. Les coupures étaient dissimulées dans ses effets personnels de cabine. Aucune déclaration douanière n’a été fournie, ce qui constitue une infraction au code des douanes.

La deuxième interception a eu lieu sur un autre Camerounais, arrivé à bord d’un vol d’Air France. Les douaniers ont découvert 36 cigarettes électroniques. Leur contenu a été analysé et identifié comme du THC (TétraHydroCannabinol), le principal composé psychoactif du cannabis. Le poids total des produits saisis atteint 1 940 grammes.

Le non-respect de la déclaration douanière, une infraction systémique

La déclaration douanière se définit comme l’obligation légale pour tout voyageur transportant des devises au-delà d’un seuil fixé d’en informer les autorités. Le non-respect de cette formalité expose le contrevenant à la saisie des fonds et à des poursuites pénales. Dans le cas présent, le montant saisi dépasse largement les plafonds autorisés sans déclaration.

La présence de THC dans des cigarettes électroniques illustre une mutation des modes de trafic. Le THC est une substance classée comme stupéfiant dans la plupart des juridictions. Son transport, sa détention ou son importation sont strictement interdits. L’utilisation de cigarettes électroniques comme vecteur permet une dissimulation plus aisée que les formes traditionnelles de cannabis.

La Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT) de Yaoundé-Nsimalen est une unité spécialisée. Son rôle est de détecter les flux illicites à l’aéroport, qu’il s’agisse de capitaux non déclarés ou de substances prohibées. Les douaniers procèdent à des contrôles aléatoires et ciblés, souvent basés sur des profils de risque ou des renseignements.

Dans le cas du voyageur à destination de la Chine, la dissimulation des billets dans les effets de cabine suggère une volonté délibérée d’éviter les contrôles. Pour le passager en provenance d’Air France, l’interception s’inscrit dans une vigilance accrue sur les arrivées internationales, où le trafic de stupéfiants emprunte souvent la voie aérienne.

Renforcement de la lutte contre les flux illicites et crédibilité du dispositif douanier

Ces saisies confirment l’efficacité opérationnelle de la CAAT. Elles renforcent la crédibilité de la douane camerounaise dans son rôle de protection des frontières. À court terme, ces interpellations dissuasives peuvent réduire les tentatives de transfert illicite de capitaux ou de stupéfiants via l’aéroport de Yaoundé.

L’adaptation constante des trafiquants impose une évolution des méthodes de contrôle. L’usage de cigarettes électroniques pour véhiculer du THC illustre la créativité des réseaux. À long terme, la lutte contre les trafics devra intégrer des formations spécifiques sur les nouvelles formes de produits stupéfiants et des coopérations internationales renforcées pour traquer les circuits financiers clandestins.

Des saisies qui interrogent sur l’ampleur réelle des flux

56 320 euros et près de deux kilos de THC en quelques jours. Ces chiffres posent une question simple : ne représentent-ils que la partie émergée d’un iceberg plus vaste ?

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