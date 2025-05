CAMEROUN :: Joseph Emmanuel Ateba: "Si le MRC arrive au pouvoir, il n’y aura plus de défilé du 1er mai" :: CAMEROON

Selon ce haut cadre du Mouvement pour la renaissance au cameroun, (MRC), à la place du défilé du 1er mai au Cameroun, on aura droit à un cadre d’expression de revendications des travailleurs sur leurs droits et leurs acquis.

Hier 1er mai 2025, la 139e édition de la Fête internationale du droit du travail a débuté avec la traditionnelle parade. Joseph Ateba, cadre du MRC, par ailleurs, le Secrétaire national à la Communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) Joseph Emmanuel Ateba, dans une sortie qui fait des émules sur la toile, a parlé d’une mesure qui sera prise une fois que son parti politique arrivera au pouvoir à savoir, supprimer le défilé du 1er mai qui ne reflète pas la réalité locale et professionnelle.

«Avec le MRC au pouvoir, il n’y a plus de défilé le jour dédié aux travailleurs mais une occasion pour eux d’exprimer leurs préoccupations fin de permettre au gouvernement d’y apporter des solutions. Ce sera de même avec la journée de la femme», a écrit l’homme politique sur sa page facebook.

Idéee partagée par ses nombreux followers qui pensent que la fête du travail du 1er mai au Cameroun n'est que "le visage de la précarité dans les menages où 70% de population se "retrouve en train de se débrouiller dans l'informel depuis plus de 40 ans" nous confient Emmanuel Nguini, vendeur à la sauvette au marché de Mvog Mbi à Yaoundé.

Pour Prosper Ebosse, commerçant et par ailleurs porte parole des commerçants du marché de Ndobo à Douala, "Il n'est plus question de tromper le peuple". Il a refusé ce 1er mai de recruter les désoeuvrés pour aller faire foule au sein des entreprises qui ont défilé à Douala dans le cadre de la célébration internationale et nationale de la fête du travail du 1er mai.

Il suggère d'ailleurs aux uns et autres d'aller s'inscrire sur les listes électorale et de protéger leur vote"

Ancien employé de la défunte société SONEL, aujourd'hui mis aux calendrendes grecques, il a arboré le T-Shirt de Enéo et à refusé d'aasiter au défilé des employés de Enéo à Douala, nous confient t-il.

Rebondissant sur ce sujet du défilé du 1er mai, date de la célébration de la fête des travilleurs dans les quatre coins du globe et au Cameroun, Joseph Emmanuel Ateba, cadre du MRC parle de "l'infantilisation des travailleurs"

«Au lieu de la journée internationale des travailleurs comme cadre d’expression, nous assistons au Cameroun à la journée de manipulation et d’infantilisation des travailleurs», a-t-il écrit.

«Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) se tient aux côtes des travailleurs plongés dans la précarité, de ceux qui réclament en vain leurs droits sociaux depuis plusieurs années, de ceux qui ont perdu leurs emplois ou qui en cherchent désespérément un depuis des lustres et atteindront pour certains l’âge de la retraite sans jamais avoir décroché un premier emploi», a-t-il conclu ses propos.