L'effimarket et le financement efficience au cœur du tout premier forum entrepreneuriat et startups ce 3 mai à Paris

Se lancer dans l'entrepreneuriat est une aventure passionnante mais semée d'embûches. La question du financement et la distribution deux défis majeurs auxquels sont confrontés au quotidien les entrepreneurs et les startupeurs face à la résurgence du marché.

C'est face à ses différentes problématiques que le Club Efficience organise le 3 mai prochain de 10 h à 20 h à l'hôtel Intercontinental Paris Opéra , cette première édition du Forum Entrepreneuriat et Startup.

Une journée d'échange avec les experts et Entrepreuneurs chevronnés triés sur le volet autour d'une table ronde , Networking ,Master class , ateliers et rencontres avec les Entrepreuneurs Afro inspirants apporteront des réponses , démarches entreprendre pour palier à ces deux épineux problèmes qui clouent l'entrepreneur et le startupeur ( le financement et la distribution) .

Au cours de cette journée le Club Efficience organisateur de ce premier forum a développé deux plates formes innovantes au sein de son incubateur à savoir "l'Effimarket une marketplace de référence privilégié des produits et des services des entrepreneurs de la Diaspora et le "Financement Efficience" qui n'est autre qu'une plate forme de mise en relation des porteurs de projets , des experts métiers et des business Angel .

Pour en savoir d'avantage sur les 2 plates formes rendez- vous le 3 mai prochain renseignement pour participer ou réserver un stand 07 51 43 16 27

S'inscrire via https://club-efficience.com/events/STARTUP-2025/