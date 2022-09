LE CAMEROUN ET LE TCHAD SIGNENT UN ACCORD SAR. :: CAMEROON

Après les rencontres de haut niveau entre la délégation camerounaise et le Président de l’Autorité de l’aviation civile du Qatar, Mohamed FALEH ALHAJRI et l’audience avec le Président du Conseil de l'OACI, Salvatore SCIACCHITANO, les bonnes nouvelles qui viennent de la 41ème Assemblée de l'OACI continuent à arriver de Montréal au Canada. Dans la même mouvance, le Cameroun représenté par son Ministre des Transports, Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ et le Tchad représenté par son Ministre de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, HISSEIN TAHIR SOUGUIMI, ont procédé ce 29 septembre 2022, à Montréal au Canada, à la signature d'un accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse.

Cet accord définit les modalités de coopération entre les centres de coordination de sauvetage de N'Djamena et le centre de sauvetage secondaire de Yaoundé. Il fixe également les conditions de mise à disposition, de déploiement, d’utilisation réciproque et de coordination, en temps de paix, de moyens de recherches et de sauvetage d’aéronefs se trouvant en situation de détresse dans les territoires des deux États.

Après ces signatures, les Autorités aéronautiques des deux États mettront sur pied des mécanismes de coordination pour une meilleure communication entres les différents centres de recherche et de sauvetage.