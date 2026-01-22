CAMEROUN :: Les nouveautés de l’édition 2026 : une dynamique renforcée pour un salon incontournable :: CAMEROON

Le SMEBAF 2026 introduit des évolutions majeures qui témoignent de sa montée en puissance. En plus de la Belgique et de l’Allemagne, destinations phares du salon, cette édition intègre désormais la France, offrant ainsi aux étudiants camerounais un éventail encore plus riche d’options académiques en Europe.

Cette ouverture s’accompagne de formats renouvelés pour favoriser l’interaction : ateliers pratiques encadrés par des spécialistes, séances de questions-réponses avec les institutions, et zones thématiques dédiées aux démarches clés (logement, visa, bourses).

De nouveaux partenaires font également leur entrée, consolidant la position du SMEBAF comme plateforme de référence pour la mobilité étudiante.

SMEBAF 2026 : une ambition à la hauteur des attentes

L’édition 2026 du SMEBAF se prépare à accueillir un public encore plus large et diversifié. Organisé le 29 janvier à Yaoundé (Hôtel Hilton) et le 31 janvier à Douala (Krystal Palace), l’événement ambitionne de rassembler plus de 4000 étudiants et plusieurs centaines de visiteurs.

Plus d’une trentaine d’exposants seront présents, représentant des institutions d’enseignement supérieur, des ambassades, des banques, des agences de voyage, des compagnies d’assurance, ainsi que divers prestataires spécialisés dans la mobilité académique.

Le nombre de stands sera significativement augmenté afin de répondre à l’affluence et offrir un accès plus fluide aux informations. Ces chiffres confirment le SMEBAF comme un rendez-vous désormais majeur dans le paysage de l’orientation internationale.

L’initiative d’une agence engagée pour l’impact

Le SMEBAF 2026 est une initiative portée par Eventify, agence de communication 360° à forte orientation business. Après avoir marqué les esprits en 2024 avec l’organisation du PRIX RAMSES, premier concours d’architecture en Afrique centrale, puis avec Woman King Sales, un concept dédié à la valorisation des forces commerciales, l’agence étend aujourd’hui son champ d’action au secteur de l’éducation.

À travers la mobilité académique encadrée, Eventify affirme sa volonté d’accompagner les jeunes dans la construction de parcours d’excellence. La deuxième édition du Salon de la Mobilité vers la Belgique, l’Allemagne et la France (SMEBAF) s’inscrit ainsi dans la continuité de cette dynamique, traduisant l’ambition de l’agence de générer un impact durable au sein des communautés locales.

